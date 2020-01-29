AKYAZI’DAN DEPREM BÖLGESİNE BİR KAMYON YARDIM

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Elazığ ve Malatya’da meydana gelen deprem nedeniyle Akyazı belediyesi tarafından
Bu haber 2020-01-29 00:22:22 eklenmiş ve 11 kez görüntülenmiştir.

Elazığ ve Malatya’da meydana gelen deprem nedeniyle Akyazı Belediyesi tarafından “haydi Akyazı yaraları sarma vakti” sloganı ile başlattığı yardım kampanyasında toplanan yardımlar dualarla Elazığ'a gönderildi

Elazığ ve Malatya’da meydana gelen deprem nedeniyle Akyazı Belediyesi tarafından “haydi Akyazı yaraları sarma vakti” sloganı ile başlattığı yardım kampanyası kısa sürede çığ gibi büyüdü ve Akyazılılar da “dün onlar bize ellerini uzatmışlardı bugün sıra bizde” sloganı ile topladıkları yardımları Akyazı Belediyesinin hayır çarşısına getirerek teslim ettikleri battaniye, yatak, yorgan ve giysiler Belediye çalışanlarının zaman ve mesai mevhumu tanımadan 7/24 çalışarak titiz bir şekilde ayıklamasını yapıp ambalajladığı yardım malzemeleri Küçücek Kooperatifine kayıtlı olan Engin Aslan ve Orhan Aslan isimli kuzenlere ait kamyonla hayır dualar eşliğinde Elazığ’a gönderildi.

Belediye EK bina altında bulunan hayır çarşısı önünde düzenlenen mini törende Belediye Başkanı Bilal Soykan başlattıkları yardım kampanyası ile ilgili olarak sayısal bilgiler verdi ve yardım eden Akyazılılara ve de 7/24 çalışarak yardımları ayıklayarak ambalajlayan Belediye Başkan yardımcıları ile çalışanlara teşekkür etti. Depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu.

Akyazı’da olduğu için düzenlenen törene katılan AK Parti Sakarya Milletvekili AK Parti Genel Başkan yardımcısı Ali İhsan Yavuz’da konuşmasında Devlet-Millet işbirliğinin en güzel örneklerinden birini şu anda yaşadıklarını söyledi ve her zaman cömertliği, duyarlılığı, yardımlarda sınır tanımaması ile tanınan güzel İlçemiz Akyazı’nın bu katkısını çok değerli buluyorum dedi ve sizlerin şahsında yüce Türk Milletine teşekkür ediyorum dedi.

İlçe Müftüsü İzzet Şener’in yaptığı dua sonrası yardım malzemelerinin yüklendiği kamyon Elazığ’a gitmek üzere yola çıkarıldı. Belediye Başkanı Bilal Soykan, Belediye Başkan yardımcıları Mehmet Çakmak, Mehmet Öztürk ve Ali Özer’in ev sahipliği yaptığı sade törene Milletvekili ve AK Parti Genel Başkan yardımcısı Ali İhsan Yavuz, aslen Akyazılı olan Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, AK Parti Yönetim Kurulu üyeleri, AK Partili ve MHP’li Belediye Meclis Üyeleri, Muhtarlar Derneği Başkanı Bekir Durmuş ve bazı Mahalle Muhtarları, Bakkallar Odası Başkan Hüseyin Kaliç, Belediye personeli ve vatandaşlar katıldı. 

 
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