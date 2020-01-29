ATSO - SATSO - STB VE ATB’DEN DEPREMZEDELERE YARDI

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO),Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası(SATSO), Akyazı Ticaret Borsası

Bu haber 2020-01-29 00:16:32 eklenmiş ve 10 kez görüntülenmiştir.

(ATB) ve Sakarya Ticaret Borsası (STB), Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen miniklere 350 bin bebek bezi yardımında bulunulduğunu bildirdi.

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası , Akyazı Ticaret Borsası ve Sakarya Ticaret Borsası, tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan 350 bin bebek bezini bölgeye ulaştıracak tır yola çıktı.Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremin herkesi derinden üzdüğünü dile getiren oda ve borsa başkanları yapmış oldukları ortak açıklamada, "Öncelikle deprem neticesinde yaşamını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Depremin acısını iyi bilen bir şehrin insanlarıyız. Yaşanan acıyı yüreğimizde hissettik. Devletimiz deprem olduğu andan itibaren var gücüyle her türlü imkanı seferber etmiştir. Biz de Sakarya ilimizin oda ve borsaları olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun çağrısına kulak verdik ve bu illerimizdeki depremzede kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermek için harekete geçtik." ifadelerini kullandılar.

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) başkanı Z.Şinasi BAYRAKTAR yapmış olduğu açıklamada ‘’Merkez üstü Elazığ ve Malatya olan depremin tüm Türkiye’yi üzdüğü gibi bizleri de derin üzüntüye boğmuştur. Doğal afetlerin insanı alt üst ettiği böylesi zor günlerde milletimizin ortaya koyduğu yüksek dayanışma ve yardımlaşma iradesi her türlü takdirin üzerindedir. Hep beraber el ele vererek, yan yana olunması gerektiğini, ülkemiz için deprem her zaman acıları, yıkımları hatırladığımız ve ders çıkarmak zorunda olduğumuzu anladığımız anlar olduğunu, Türk milletinin yaşanan bu elim olaya karşı duyarlılığı yine örnek olup, gururlandırmıştır. Türkiye, bu felaketin yaralarını birlik, beraberlik, dayanışma içinde en kısa sürede saracaktır." ifadelerini kullandı.



