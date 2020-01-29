SOYKAN’IN ESNAF ZİYARETLERİ SÜRÜYOR

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın başlattığı esnaf ziyaretleri sürüyor.

Bu haber 2020-01-29 00:12:32 eklenmiş ve 10 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın başlattığı esnaf ziyaretleri sürüyor. Belediye Başkanı Soykan beraberinde başkan yardımcıları Mehmet Öztürk ve Ali Özer olduğu halde yine şehir merkezinde bulunan esnafları ziyaret etti hem de esnaf ziyaretleri esnasında karşılaştığı Akyazılı hemşehrileri ile de birebir sohbet etme ve dertlerini dinleme fırsatlarını iyi değerlendirdi. Özellikle de birebir görüştüğü vatandaşların Belediye Başkanı Bilal Soykan’a gösterdiği candan yakınlık ise dikkatlerden kaçmadı.

Belediye Başkanı Bilal Soykan esnaf ziyaretleri ile ilgili şu açıklamayı yaptı “ Yoğun bir şekilde geçmekte olan günlük çalışmamdan fırsat bulduğum her anı esnaf, kurum ve kuruluş, STK ziyaretlerimle değerlendiriyorum. Bir müddettir sürdürmekte olduğum bu ziyaretlerimden birini daha bugün yapıyorum ve ziyaret ettiğim esnaflarımızla sohbet ediyorum ve sorunlarını, isteklerini dinliyorum. Bu arada esnaftan esnafa geçerken rast geldiğim hemşehrilerimle de ayaküstü de olsa sohbetler yapıyorum ve onlarında varsa sorunlarını dinleyip çözüm yolu bulmaya çalışıyorum. Hemşehrilemin şahsıma gösterdikleri yakın ilgi ve candan sarılışları beni son derece mutlu ediyor ve daha fazla çalışma şevki veriyor”