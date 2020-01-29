MUSTAFA AK'TAN VAŞKAN SOYKANA NEZAKET ZİYAERETİ

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ak beraberinde
Bu haber 2020-01-29 00:05:07 eklenmiş ve 9 kez görüntülenmiştir.

 

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ak beraberinde BELPAŞ A.Ş. Genel Müdürü Osman Çelik ve danışmanı Abdullah Yıldırım olduğu halde Akyazı Belediyesine gelerek Belediye Başkanı Bilal Soykan’a iade-i ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette konuşan Ak, Belediye Başkanımız Bilal Soykan’a iade-i ziyaret yapma fırsatı bulamamıştık. Bugün bu ziyaretimizi yaptık ve kendisine başarılı dileklerimizi ilettik dedi.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’da Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve BELPAŞ A.Ş. Genel Müdürü Osman Çelik’in yaptıkları ziyaret beni ziyadesiyle memnun etmiştir. Kendilerine teşekkür ediyorum dedi.

Ziyarette Başkan yardımcıları Mehmet Çakmak, Mehmet Öztürk ve Ali Özer. Belediye Meclis Başkan Vekili Mustafa Birincioğlu ve Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü Koordinatörü da hazır bulundu. 

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