AKYAZILI MUHTARLARDA SEÇİM HEYECANI

Akyazılı Muhtarlar Şubat ayı sonlarına doğru yapacakları genel kurula kilitlenmiş durumdalar.

Bu haber 2020-01-29 00:03:08 eklenmiş ve 10 kez görüntülenmiştir.

Akyazılı Muhtarlar Şubat ayı sonlarına doğru yapacakları genel kurula kilitlenmiş durumdalar. Durmuşlar Mahalle Muhtarı Bekir Durmuş’un başkanı olduğu Muhtarlar Derneğinin yapılacak olan kongresinde başkanın değişmeyeceği ancak yönetim kurulunda bazı değişikliklerin olması bekleniyor.

Mahalle Muhtarlarının yapacakları kongre için sıkı bir çalışma içine girdikleri de gözleniyor. Özellikle bu dönem seçilen yeni Muhtarların Yönetime girmek için bir yarış içinde olmaları dikkat çekiyor. Yenilerin bu sıkı çalışmalarına eski Muhtarlarında aynı sıkılıkla karşılık veriyor olması ortaya güzel manzaraların çıkmasına neden oluyor.

Şu anda Başkanlık görevini yürütmekte olan Durmuşlar Mahalle Muhtarı Bekir Durmuş’un Muhtarlığın dışında bir iş yapmıyor olması ve zamanının tamamını Mahallesi sakinleri ile başkanlığını yaptığı derneğe ayırıyor olması ve iki dönemden beri sürdürdüğü başkanlığı başarılı bir şekilde yapıyor olması, tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarla, STK’lar ve Muhtar arkadaşları ile iyi ilişkiler içinde bulunması tekrar başkan olması için şansını arttırıyor.

Akyazılılar Şubat ayı sonlarına doğru yapılması beklenen Akyazı Muhtarlar Derneği Kongresinin zevkli ve heyecanlı geçeceğine inanıyor ve seçim sonucunu da şimdiden merakla bekliyor.