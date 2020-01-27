AKYAZI’DA DEPREMZEDELERE YARDIM SEFERBERLİĞİ

Elazığ ve Malatya’da meydana gelen 6,8’lik depremden hemen sonra Akyazı Belediye Başkanı

Bu haber 2020-01-27 16:48:19 eklenmiş ve 30 kez görüntülenmiştir.

Elazığ ve Malatya’da meydana gelen 6,8’lik depremden hemen sonra Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan tarafından başlatılan “Haydi Akyazı şimdi yara sarma zamanı” kampanyasına Akyazılılar büyük ilgi gösterdiler ve kısa sürede önemli miktarda yardım toplanmasını sağladılar.

Belediye Başkanlığı tarafından yapılan “yardım yapmak isteyenler yapacakları yardımları Belediye EK binada bulunan hayır çarşısına getirsin” anonsunun üzerine Akyazılılar ellerinde ki battaniye, yatak, yorgan, elektrikli ısıtıcılar, kullanılmamış kıyafet, temizlik malzemeleri başta olmak üzere çok miktarda yardım malzemesini istenilen yere getirip yetkililere teslim ettiler.

AKYAZILILAR BİZ BU ACIYI İYİ BİLİRİZ

Belediye tarafından yapılan yardım çağrısına uyarak kısa sürede beklenenin üzerinde yardım malzemesi getiren Akyazılılar ortak olarak düşüncelerini şöyle paylaştılar “ Depremin ne olduğunu en iyi bilenlerdeniz. Dün bize uzatılan yardım eline biz bugün karşılık veriyoruz”

BAŞKAN SOYKAN’DAN TEŞEKKÜR GELDİ

Belediye Başkanı Bilal Soykan’da kampanyanın başlatılması ile birlikte yardım için hayır için koşturan Akyazılı hemşehrilerime sonsuz teşekkürler ediyorum. Kampanyaya gösterilen bu yakın ilgi Millet olarak birlik ve beraberliğimizi simgeleyen en güzel davranışlardan biri olmuştur. Elazığ ve Malatya’daki kardeşlerimize yapılan bu yardımlar en kısa sürede ulaştırılacaktır dedi ve açıklamasını depremde hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı olarak kurtulanlara da acil şifalar dileğinde bulunarak tamamladı. Kampanya başlar başlamaz Belediye Başkanı ile birlikte başkan yardımcılarının da hayır çarşısına geldikleri ve yapılan yardımlar teslim alınırken yardımcı oldukları gözlendi.

YARDIMLAR BİRBİR SINIFLANDIRILDI

Akyazılıların seferberlik halinde getirdikleri deprem yardımları Belediye yetkilileri tarafından teslim alındıktan sonra görevlendirilen personel tarafından da büyük bir dikkat ve titizlikle sınıflandırılarak kolilere konuldu ve dolan kolilerde ambalajlandı.

YARDIMLAR SALI GÜNÜ YOLA ÇIKIYOR

Belediyenin düzenlediği kampanyada toplanan tüm yardımlar 28 Ocak Salı günü akşam saatlerinde Elazığ ve Malatya’ya ulaştırılmak üzere yola çıkarılıyor. Belediye yetkilileri toplanan yardımların Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kampanyada toplanan yardımlarla birlikte gönderilmesinin planlandığını ancak yapılan yardımların fazlalığı nedeniyle Akyazı olarak topladıkları yardımları Salı günü akşam saatlerinde yola çıkaracaklarını söylediler.