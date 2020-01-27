Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
AKYAZI’DA DEPREMZEDELERE YARDIM SEFERBERLİĞİ

AKYAZI’DA DEPREMZEDELERE YARDIM SEFERBERLİĞİ

S.A.B.A.H. ARAMA KURTARMA DEPREM BÖLGESİNDE

S.A.B.A.H. ARAMA KURTARMA DEPREM BÖLGESİNDE

As Akyazıspor Play off yolunda büyük Avantaj elde etti. 2-1

As Akyazıspor Play off yolunda büyük Avantaj elde etti. 2-1

ALAAĞAÇSPORDAN BU DEFA 4 LÜK TARİFE 4-1

ALAAĞAÇSPORDAN BU DEFA 4 LÜK TARİFE 4-1

Akyazı BBP’nde Yolcu güven tazeledi

Akyazı BBP’nde Yolcu güven tazeledi

Genç iklim aktivistleri

Genç iklim aktivistleri

S.A.B.A.H. ARAMA KURTARMA DEPREM BÖLGESİNDE

Elazığ ve Malatya depreminin ardından 2 araç ve 9 kişilik ekibiyle birlikte yola çıkan merkezi
Bu haber 2020-01-27 16:44:00 eklenmiş ve 75 kez görüntülenmiştir.

 

Elazığ ve Malatya depreminin ardından 2 araç ve 9 kişilik ekibiyle birlikte yola çıkan merkezi Akyazı’da olan S.A.B.A.H Arama ve Kurtarma Derneği ekibi Elazığ’ya ulaştı.

Hüseyin Demir’in başkanlığında Elazığ’a ulaşan S.A.B.A.H Arama ve Kurtarma ekibinde lider yardımcısı Ebuzer Çakma, Recep Saka, Burak Can Alemdar, Serkan Gemici,Yusuf Arslan, Murat Kayış ve Hasan Hoş yer alıyor.

Elazığ İl AFAD Müdürlüğünde bekleyen SABAH gurubu verilecek görev için hazır vaziyette bekliyor. Deprem anında Giresun’da bulunan SABAH Derneği başkanı İlhan Durgut ta Uçakla Elazığ’a giderek ekibe katılım sağladı.

Elazığ AFAD,  S.A.B.A.H. ekibine çadır kurma görevi verdi ve ekimiz hiç vakit geçirmeden belirlenen alana çadırları indirerek kurmaya başladı.

S.A.B.A.H ekibinin kendi imkanları ile Depremzedeler yardım amacı ile Elazığ’a gitmesi gerek Akyazı’da ve gerekse Sakarya’da taktirle karşılandı.

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Güncel haberleri
16:54 - AKYAZI’DA DEPREMZEDELERE YARDIM SEFERBERLİĞİ
Elazığ ve Malatya’da meydana gelen 6,8’lik depremden hemen sonra Akyazı Belediye Başkanı...
16:48 - S.A.B.A.H. ARAMA KURTARMA DEPREM BÖLGESİNDE
Elazığ ve Malatya depreminin ardından 2 araç ve 9 kişilik ekibiyle birlikte yola çıkan mer...
15:39 - ŞEHİT YÜZBAŞI VE ALAAĞAÇ OKULLARI YIKILIYOR
Eğitim görülemez raporuyla yıllardır eğitim verilen Akyazı Alaağaç İlk ve Ortaokulu binası...
21:55 - AKYAZI BELEDİYESİ HAZIR KITA
Kış mevsimine girilmesiyle birlikte Akyazı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Müdürlük bünyes...
21:30 - BEDİL KAZANCI MAHALLESİ GURUP YOLUMUZ YAPILSIN
Her hafta bir mahalleye sohbet ziyareti yaparak mahalle halkının sorunlarını dinleyip not ...
12:29 - Akyazılı çocuklar yarıyıl tatilinde ALİ BABA MÜZİKALİN
...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2020 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ