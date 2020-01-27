S.A.B.A.H. ARAMA KURTARMA DEPREM BÖLGESİNDE

Elazığ ve Malatya depreminin ardından 2 araç ve 9 kişilik ekibiyle birlikte yola çıkan merkezi

Bu haber 2020-01-27 16:44:00 eklenmiş ve 75 kez görüntülenmiştir.

Elazığ ve Malatya depreminin ardından 2 araç ve 9 kişilik ekibiyle birlikte yola çıkan merkezi Akyazı’da olan S.A.B.A.H Arama ve Kurtarma Derneği ekibi Elazığ’ya ulaştı.

Hüseyin Demir’in başkanlığında Elazığ’a ulaşan S.A.B.A.H Arama ve Kurtarma ekibinde lider yardımcısı Ebuzer Çakma, Recep Saka, Burak Can Alemdar, Serkan Gemici,Yusuf Arslan, Murat Kayış ve Hasan Hoş yer alıyor.

Elazığ İl AFAD Müdürlüğünde bekleyen SABAH gurubu verilecek görev için hazır vaziyette bekliyor. Deprem anında Giresun’da bulunan SABAH Derneği başkanı İlhan Durgut ta Uçakla Elazığ’a giderek ekibe katılım sağladı.

Elazığ AFAD, S.A.B.A.H. ekibine çadır kurma görevi verdi ve ekimiz hiç vakit geçirmeden belirlenen alana çadırları indirerek kurmaya başladı.

S.A.B.A.H ekibinin kendi imkanları ile Depremzedeler yardım amacı ile Elazığ’a gitmesi gerek Akyazı’da ve gerekse Sakarya’da taktirle karşılandı.