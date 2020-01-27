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As Akyazıspor Play off yolunda büyük Avantaj elde etti. 2-1

Süper Amatör B grubunda mücadele eden As Akyazıspor pazar günü saat 15:00'da kendi evinde
Bu haber 2020-01-27 16:21:57 eklenmiş ve 51 kez görüntülenmiştir.

 

Süper Amatör B grubunda mücadele eden As Akyazıspor pazar günü saat 15:00'da kendi evinde Geyvespor'u konuk etti. As Akyazıspor Hazar'ın attığı gollerle Geyvesporu 2-1 mağlup etti. 


Her iki takımında istekli başladığı mücadelede ilk yarı adeta nedesleri kesti. Her iki takımda bir çok net pozisyonları boşa harcarken 14ncü dakikada Geyvespor'dan Batuhan takımını öne geçiren golü kaydetti. Bu gol ile Geyvespor durumu 1-0 yaptı.

Bu golden sonra As Akyazıspor ne kadar Geyvespor kalesinde etkili de olsa aradığı golü bulamayınca ilk yarı Geyvespor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya da her iki takımda istekli başlarken As Akyazıspor 56 ve 67nci dakikalarda Hazar ile bulduğu gollerle durumu 2-1 yaptı. Maçta başka gol olmayınca ev sahibi As Akyazıspor rakibi Geyvespor'u 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puan ile kapatan taraf oldu. Bu sonuçtan sonra As Akyazıspor play/ off yolunda büyük avantaj elde etmiş oldu.

Stad : Akyazı
Hakemler : Mert Elbahadır**Murat Taşçıkar**Mutlu Uyar**
As Akyazıspor : 2 - 1 Geyvespor

As Akyazıspor
Caner**Hasan**Muhammet**Albay**Hasan Ö**İrfan***Emre***Numan**(Cavit**)Efendi**(Yağız**)Hazar***Oğuzhan**

Ant : Fikret Karakaş

Geyvespor
Eyüp**Uğur**Yunus**Muhammet**İsmail*(Bahadır**)Adem**Emre*(Eyüp**)Eren**Batuhan**Erhan*Hüseyin**

Ant : Barış Orhan

Goller : 56,67 Hazar As Akyazıspor 14 Batuhan Geyvespor


 
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