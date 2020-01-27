ALAAĞAÇSPORDAN BU DEFA 4 LÜK TARİFE 4-1

Sakarya 1.Amatör A gurubu lideri Alaağaç Spor düşmeme mücadelesi veren Küçücek Spor ile Kuzuluk Sentetik sahada

Bu haber 2020-01-27 16:15:39 eklenmiş ve 32 kez görüntülenmiştir.

ALAAĞAÇ 4

KÜÇÜCEK 1

Sakarya 1.Amatör A gurubu lideri Alaağaç Spor düşmeme mücadelesi veren Küçücek Spor ile Kuzuluk Sentetik sahada oynadığı maçı rahat kazandı 4-1

Maçın ilk yarısını Küçücekspor’dan Hakan’ın golüne Coşkun ve Furkan’ın golleri ile karşılık verince 2-1 önde kapadı.

İlk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da oyunda üstün olan taraf Alaağaçspordu. Bora ile durumu 3-1 yapan Alaağaç kaptanı Adem’in attığı golle de maçı 4-1 üstün kapattı ve liderlik yolunda emin bir adım daha atmış oldu.

Alaağaç Spor 4 Küçücek Spor 1

Saha: Kuzuluk

Saat 15.30

HAKEMLER Muhammet Basri Batman*** Kağan Gezer*** Furkan Köknar***

Goller Dk.25 Coşkun,k.44 Furkan,Dk.46 Bora,Dk.61 Adem Alaağaç Spor Dk.39 Hakan Küçücek Spor

Alaağaç Spor

Şener*** M.Enes** Tunahan** Yavuz***Zafer***M. Furkan Ö***Adem***Furkan O***Coşkun*** Fırat** Bora***

Ant: Mustafa Demir

Küçücek Spor

Samet**,Tarık** Ferdi** Muharrem**(Eyüp**) Mesut***Onur**Emre** (Umut**)Yasin** Hakan**(Ömer**)

Ant: Sıddık Kesikbaş