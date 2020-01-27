Akyazı BBP’nde Yolcu güven tazeledi

Akyazı Büyük Birlik Partisi 3. olağan kongresi Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) salonunda yapıldı

Bu haber 2020-01-27 16:09:12 eklenmiş ve 20 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Büyük Birlik Partisi 3. olağan kongresi Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) salonunda yapıldı. Kongrede seçime tek listeyle gidildi ve eski başkan Naim Yolcu yeniden başkan seçildi ve böylece güven tazelemiş oldu.

Hayati Örencik tarafından yönetilen Büyük Birlik Partisi Akyazı İlçe kongresi Kuran-ı Kerim okunması ve ardından da saygı duruşu ve istiklal marşının söylenmesi ile başladı.

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış olan Faaliyet ve He sap raporları Yönetim Kurulu üyelerinden Hamdi Erdoğan tarafından okundu ve oylanarak kabul edildi.

Gerçekleşen kongrede kongreye katılan BBP Genel Başkan yardımcısı ve İstanbul İl Başkanı Yaşar Sayan, BBP Sakarya İl Başkanı Cemal Can ve Akyazı ilçe başkanı Naim Yolcu birer konuşma yaptılar.

Yapılan konuşmalar sonrası seçimlere gidildi. Yargı gözetiminde yapılan tek listeli seçimde eski Başkan Nayim Yolcu tekrar BBP Akyazı İlçe başkanı seçilirken, Yönetim Kurulu üyeliklerine de Serdar Apaydın, Hamdi Erdoğan, Ali Bayram, Şenol Kaya, Ömür Çakıroğlu, Ferhat Yılmaz, Ersin Kocabıyık, Şamil Ağırlar, Bedirhan Demirci, Kadir Yılmaz, Levent Serdar, Abdullah Hacıeyüpoğlu, Coşkun Çilingir, Gökhan Toprak, Baki Demir, Ergün Bahadır, Şahin Türkan, Hasan Işık, Mehmet Kara, İsmail Demir, Halit Dere seçildiler

İl Delegeliklerine ise; Nayim Yolcu, Serdar Apaydın, Hamdi Erdoğan, Ali Bayram, Şenol Kaya, Ömür Çakıroğlu, M. Ferhat Yılmaz, Ersin Koca bıyık, Şamil Ağırlar, Bedirhan Demirci, Kadir Yılmaz, Levent Serdar, Coşkun Çilingir, Gökhan Toprak, Baki Demir, Ergün Bahadır, Şahin Türkan, Hasan Işık, Mehmet Kara, Halit Dere, Naci Macar, Rabia Erdoğan, Nurcan Apaydın, Seda Kocabıyık, Mücahit Yolcu, Büşra Macar, Ramazan Sever, Salih Bakırcı, Tunahan Aydemir, Yunus Emre Aydemir, Şensu Serdar, Güngör Çakır, Nurdoğan Bayram, Kemal Ayaz, Nuri Toprak, Aziz Baştan, İbrahim Dursun, Yasin Ayaz, Ömer Kurt seçildi.