Genç iklim aktivistleri

Akyazı'da Merve Uzun ve Sultan Esra isimli iki arkadaş, iklim krizine dikkat çekmek amacıyla

Bu haber 2020-01-27 16:07:22 eklenmiş ve 30 kez görüntülenmiştir.

Akyazı'da Merve Uzun ve Sultan Esra isimli iki arkadaş, iklim krizine dikkat çekmek amacıyla her Cuma günü ellerine aldıkları pankartlarla dolmuş durağında oturarak grev yapıyor.

Kendilerini iklim aktivisti olarak tanımlayan iki genç kız, ellerinde "iklim krizinin farkında mısın ? İstersen anlatabilirim. Avusturalya yanıyor" pankartlarıyla vatandaşlara iklim değişikliğini anlatmaya çalışıyor.

Yaşanan iklim krizinin kendilerini çok üzdüğünü ifade eden Merve Uzun "iklim krizini anlatmak için her hafta Cuma günleri oturarak iklim grevi yapıyoruz. Arkadaşım Sultan Esra da bana destek olmak için yanımda. İklim krizi şu günlerde kafamıza çok takılıyor ve bizde onu durdurmak, dikkat çekmek ve insanları bilinçlendirmek için burada duruyoruz ve gelen insanlara bunları anlatarak ne yapmamaları gerektiğini ya da nasıl durduracaklarını anlatıyoruz" dedi.

Sultan Esra ise "İklim krizini önlememiz için belli şeylerden başlamamız gerekiyor. O yüzden değişimi kendimizde başlatmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.