Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
AKYAZI’DA DEPREMZEDELERE YARDIM SEFERBERLİĞİ

AKYAZI’DA DEPREMZEDELERE YARDIM SEFERBERLİĞİ

S.A.B.A.H. ARAMA KURTARMA DEPREM BÖLGESİNDE

S.A.B.A.H. ARAMA KURTARMA DEPREM BÖLGESİNDE

As Akyazıspor Play off yolunda büyük Avantaj elde etti. 2-1

As Akyazıspor Play off yolunda büyük Avantaj elde etti. 2-1

ALAAĞAÇSPORDAN BU DEFA 4 LÜK TARİFE 4-1

ALAAĞAÇSPORDAN BU DEFA 4 LÜK TARİFE 4-1

Akyazı BBP’nde Yolcu güven tazeledi

Akyazı BBP’nde Yolcu güven tazeledi

Genç iklim aktivistleri

Genç iklim aktivistleri

Genç iklim aktivistleri

Akyazı'da Merve Uzun ve Sultan Esra isimli iki arkadaş, iklim krizine dikkat çekmek amacıyla
Bu haber 2020-01-27 16:07:22 eklenmiş ve 30 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı'da Merve Uzun ve Sultan Esra isimli iki arkadaş, iklim krizine dikkat çekmek amacıyla her Cuma günü ellerine aldıkları pankartlarla dolmuş durağında oturarak grev yapıyor.

Kendilerini iklim aktivisti olarak tanımlayan iki genç kız, ellerinde "iklim krizinin farkında mısın ? İstersen anlatabilirim. Avusturalya yanıyor" pankartlarıyla vatandaşlara iklim değişikliğini anlatmaya çalışıyor.

Yaşanan iklim krizinin kendilerini çok üzdüğünü ifade eden Merve Uzun "iklim krizini anlatmak için her hafta Cuma günleri oturarak iklim grevi yapıyoruz. Arkadaşım Sultan Esra da bana destek olmak için yanımda. İklim krizi şu günlerde kafamıza çok takılıyor ve bizde onu durdurmak, dikkat çekmek ve insanları bilinçlendirmek için burada duruyoruz ve gelen insanlara bunları anlatarak ne yapmamaları gerektiğini ya da nasıl durduracaklarını anlatıyoruz" dedi.

Sultan Esra ise "İklim krizini önlememiz için belli şeylerden başlamamız gerekiyor. O yüzden değişimi kendimizde başlatmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Magazin haberleri
16:09 - Genç iklim aktivistleri
Akyazı'da Merve Uzun ve Sultan Esra isimli iki arkadaş, iklim krizine dikkat çekmek amacıy...
17:14 - DİN GÖREVLİLERİNDEN SİTEMİZE ZİYARET
Akyazı Gazi Süleyman Paşa Cami İmam Hatibi Murat Aydoğdu ile Merkez Çarşı Cami...
17:38 - MHP’Lİ YÖNETİCİLERDEN HASTA ZİYARETİ
MHP İlçe teşkilatı her hafta bir mahalleye gerçekleştirdikleri sohbet ziyaretleri sırasınd...
11:28 - DUAYEN İZCİLERİN OCAK AYI KAHVALTISI KUZULUK'TAYDI
Sakarya ve yurdun çeşitli bölgelerinde izci liderliği yapan şimdilerde ise çoğunluğunun ha...
19:26 - ELİF VE MAHMUT RÜYA GİBİ BİR DÜĞÜNLE MUTLULUĞA EVET DED
Akyazı ilçesinin sevilen esnaflarından radyo ve televizyon programcısı, yayla şenliklerini...
00:02 - 36 YIL SONRA ORMANKÖY’DE BULUŞTULAR
1978 Yılında Akyazı Ortaokulunun 1-A sınıfında başladıkları okul hayatlarında 1984 yılında...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2020 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ