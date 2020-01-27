Üç Katlı binanın Çatı katı yandı

Akyazı’ya bağlı Taşburun Mahallesinde Osman D.’ ye ait 3 katlı binanın çat

Bu haber 2020-01-27 16:05:27 eklenmiş ve 23 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’ya bağlı Taşburun Mahallesinde Osman D.’ ye ait 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın İtfaiye ekiplerince diğer katlara sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

Akyazı Taşburun mahallesinde gece yarısı Osman D.ye ait 3 katlı evin çatı katında yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden ev sakinleri kendi imkânlarıyla müdahale ederken İtfaiyeye de haber verdiler.

Olay yerine kısa sürede gelen Büyükşehir belediyesi Akyazı İtfaiye gurubu çıkan yangına müdahale ederek yangının diğer katlata sıçramasını önlediler.

Yangın sısa sürede söndürülürken yapılan soğutma çalışmaları ve son kontrollerin ardından İtfaiye olay yerinden ayrılırken Jandarma yangın ile ilgili inceleme başlattı.