ŞEHİT YÜZBAŞI VE ALAAĞAÇ OKULLARI YIKILIYOR

Eğitim görülemez raporuyla yıllardır eğitim verilen Akyazı Alaağaç İlk ve Ortaokulu binası

Bu haber 2020-01-25 15:34:26 eklenmiş ve 22 kez görüntülenmiştir.

Eğitim görülemez raporuyla yıllardır eğitim verilen Akyazı Alaağaç İlk ve Ortaokulu binası ile Şehit Yüzbaşı Halil İbrahim Sert Anadolu Lisesleri için yıkım kararı çıktı.

Edinilen Bilgiye göre yıkım kararı hemen uygulamaya konulacak. Adı geçen okullar eğitim öğretimlerine ikinci dönem Başka binalarda devam edecekler.

Buna göre Alaağaç İlk ve Orta okulu Karaçalılık ilkokuluna taşınacak. Duruma göre bu okulda ikili öğretim yapılacak.

Şehit Yüzbaşı Halil İbrahim Sert Anadolu Lisesi de bir süre Cumhuriyet Orta okulu binasında sabahçı veya öğlenci olmak üzere öğretime devam edecek. Kız Meslek Lisesinin Batakköy Mahallesindeki inşaatı tamamlandığında okulları yapılınca da oraya Batakködeki okula taşınarak eğitim öğretime burada devam edecek.



