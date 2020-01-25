Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
ŞEHİT YÜZBAŞI VE ALAAĞAÇ OKULLARI YIKILIYOR

ŞEHİT YÜZBAŞI VE ALAAĞAÇ OKULLARI YIKILIYOR

AKYAZI BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ KONGRE TELAŞINDA

AKYAZI BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ KONGRE TELAŞINDA

DİN GÖREVLİLERİNDEN SİTEMİZE ZİYARET

DİN GÖREVLİLERİNDEN SİTEMİZE ZİYARET

ASAŞ BASKETBOL EĞİTİM SINIFI AÇTI

ASAŞ BASKETBOL EĞİTİM SINIFI AÇTI

BAŞKAN SOYKAN GÜREŞÇİLERİNİ KABUL ETTİ

BAŞKAN SOYKAN GÜREŞÇİLERİNİ KABUL ETTİ

CHP Akyazı teşkilatından MUHTARLAR DERNEĞİ ZİYARETİ

CHP Akyazı teşkilatından MUHTARLAR DERNEĞİ ZİYARETİ

ŞEHİT YÜZBAŞI VE ALAAĞAÇ OKULLARI YIKILIYOR

Eğitim görülemez raporuyla yıllardır eğitim verilen Akyazı Alaağaç İlk ve Ortaokulu binası
Bu haber 2020-01-25 15:34:26 eklenmiş ve 22 kez görüntülenmiştir.

 

 Eğitim görülemez raporuyla yıllardır eğitim verilen Akyazı Alaağaç İlk ve Ortaokulu binası ile Şehit Yüzbaşı Halil İbrahim Sert Anadolu Lisesleri için yıkım kararı çıktı.

Edinilen Bilgiye göre yıkım kararı hemen uygulamaya konulacak. Adı geçen okullar eğitim öğretimlerine ikinci dönem  Başka binalarda devam edecekler.

 Buna göre Alaağaç İlk ve Orta okulu Karaçalılık ilkokuluna taşınacak. Duruma göre bu okulda ikili öğretim yapılacak.

 Şehit Yüzbaşı Halil İbrahim Sert Anadolu Lisesi de bir süre Cumhuriyet Orta okulu binasında sabahçı veya öğlenci olmak üzere öğretime devam edecek. Kız Meslek Lisesinin Batakköy Mahallesindeki inşaatı tamamlandığında okulları yapılınca da oraya Batakködeki okula taşınarak eğitim öğretime burada devam edecek.

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Güncel haberleri
15:39 - ŞEHİT YÜZBAŞI VE ALAAĞAÇ OKULLARI YIKILIYOR
Eğitim görülemez raporuyla yıllardır eğitim verilen Akyazı Alaağaç İlk ve Ortaokulu binası...
21:55 - AKYAZI BELEDİYESİ HAZIR KITA
Kış mevsimine girilmesiyle birlikte Akyazı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Müdürlük bünyes...
21:30 - BEDİL KAZANCI MAHALLESİ GURUP YOLUMUZ YAPILSIN
Her hafta bir mahalleye sohbet ziyareti yaparak mahalle halkının sorunlarını dinleyip not ...
12:29 - Akyazılı çocuklar yarıyıl tatilinde ALİ BABA MÜZİKALİN
...
22:56 - MÜEZZİN KURTOĞLU’NDAN BASINA VE AKYAZI'LILARA TEŞEKKÜR
Bir müddet önce rahatsızlanarak önce Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, yoğun bakım ...
22:37 - BELEDİYENİN SOKAK HAYVANLARINA YAKLAŞIMI TAKDİR GÖRÜYOR
Akyazı Belediyesinin havaların soğumasıyla birlikte sokak hayvanlarına olan yaklaşımı...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2020 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ