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AKYAZI BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ KONGRE TELAŞINDA

AKYAZI BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ KONGRE TELAŞINDA

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AKYAZI BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ KONGRE TELAŞINDA

Büyük Birlik Partisi Akyazı İlçe kongresi 26 Ocak Pazar günü 14.00- 18.00 saatleri
Bu haber 2020-01-24 22:03:51 eklenmiş ve 18 kez görüntülenmiştir.

 

Büyük Birlik Partisi Akyazı İlçe kongresi 26 Ocak Pazar günü 14.00- 18.00 saatleri arasında Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi salonunda yapılacak.

Büyük Birlik Partisi Akyazı İlçe teşkilatından ilk yapılan açıklamada yapılacak olan kongreye Genel Başkanları Mustafa Destici’nin de katılacağı ifade edilmişse de Partinin kuruluşunun 26. Yıldönümü ile ilgili sürdürülen çalışmalar nedeniyle katılmasının zor olduğu, Genel Başkanlarının katılmaması halinde mutlak surette kongrelerine bir Genel Başkan yardımcısının katılmasının söz konusu olduğu ikinci yapılan açıklamada yer aldı.

Büyük Birlik Partisi Akyazı İlçe Başkanı Nayim Yolcu’nun tekrar aday olacağı kongrede en çok merak edilen husus ise şu anda iş başında olan İlçe Başkanına rakip çıkıp çıkmayacağı konusu. Rakip beklenmemekle birlikte kulislerden sızan bilgilere bakıldığında yine de son dakika da sürpriz bir adayın çıkma ihtimalinin olduğu şeklinde.

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