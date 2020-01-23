DİN GÖREVLİLERİNDEN SİTEMİZE ZİYARET

Akyazı Gazi Süleyman Paşa Cami İmam Hatibi Murat Aydoğdu ile Merkez Çarşı Cami

Bu haber 2020-01-23 17:12:54 eklenmiş ve 13 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Gazi Süleyman Paşa Cami İmam Hatibi Murat Aydoğdu ile Merkez Çarşı Cami (Baraka Cami) Müezzini Kadir Kurdoğlu Bizim Akyazı İnternet Sitemize bir nezaket ziyareti yaptılar.

Ziyarette konuşan din görevlileri basının çok önemli bir görev üstlendiğini belirterek, siz basın mensupları üstlendiğiniz bu önemli görevi layıkıyla yerine getirdiğinizde insanlara çok büyük hizmet yapmış oluyorsunuz. O nedenle basın mensupları okurlarına ulaştıracağı haberlerin doğru olmasına dikkat etmek zorundadır. Doğru bilgilendirme ile basın mensuplarının hem güvenirliliği,hem de okur sayısı artar. Akyazı’da görev yapan gazetecilerin bu kurala çok dikkat ettiklerini görüyor ve bu nedenle de kendilerini takdir ediyoruz dediler.

Sitemiz adına açıklama yapan Salim Özyılmaz’da Akyazı basınının din görevlilerine karşı apayrı bir tutum içinde olduklarını, yaptıkları önemli görev nedeniyle de saygılı davranmaya özen gösterdiklerini belirterek yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve din görevlilerine ziyaretleri için teşekkür etti.