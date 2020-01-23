ASAŞ BASKETBOL EĞİTİM SINIFI AÇTI

Akyazı’nın önemli sanayi kurumlarından biri olan ASAŞ’ın basketbol sporuna verdiği önem biliniyor.

Bu haber 2020-01-23 17:09:31 eklenmiş ve 10 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’nın önemli sanayi kurumlarından biri olan ASAŞ’ın basketbol sporuna verdiği önem biliniyor. Kurduğu takım ile fabrikada çalışanların çocuklarına basketbol oynamayı ve spor yapmayı öğreten ASAŞ şimdi de kurdukları takımda yer alan 10-14 yaşları arasındaki kız ve erkek çocuklar için bir de eğitim sınıfı açtı.

BAKANLIKLA İŞBİRLİĞİ YAPILDI

ASAŞ tarafından açılan sınıfta eğitim görecek olan 80’e yakın çocuk ara tatil boyunca ve ara tatil sonrasında da hafta sonlarında İngilizce ve Matematik derslerinden kurs görecek. ASAŞ ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan anlaşma gereği bu öğrencilere gönüllü öğretmenler ders verecek.

TÖREN YAPILDI

Açılması planlanan sınıfla ilgili açılış töreni Atatürk Spor salonunda yapıldı. Düzenlenen açılış törenine İlçe Kaymakamı Yakup Güney, Belediye Başkan yardımcısı Mehmet Çakmak, İlçe Spor Müdürü Adem Altun, kurs görecek olan çocuklar ve velileri ile ASAŞ yetkilileri katıldı.

Törende konuşan Kaymakam Güney, eğitime verdikleri katkı nedeniyle hepimizin takdirini kazanmış vebüyük sanayi kuruluşlarımızdan biri olan ASAŞ tarafından gerçekleştirilen eğitim sınıfını açmak için birlikteyiz. ASAŞ’ın Akyazı İlçemize kattığı değeri çok önemsiyorum. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimiz ve çocuklarımızın sporla birlikte derslerinde de başarılı olabilmelerine imkan verecek bu tür girişimlerini de takdirle karşılıyorum ve açılışını yapacağımız sınıfın hayırlı olmasını temenni ediyorum dedi. Konuşmanın ardından da sınıfın açılışı gerçekleştirildi.