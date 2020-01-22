CHP Akyazı teşkilatından MUHTARLAR DERNEĞİ ZİYARETİ

Geçtiğimiz günlerde yapılan olağan İlçe kongresinde iş başına gelen CHP Akyazı İlçe Başkanı Mustafa

Bu haber 2020-01-22 21:55:51 eklenmiş ve 11 kez görüntülenmiştir.

Geçtiğimiz günlerde yapılan olağan İlçe kongresinde iş başına gelen CHP Akyazı İlçe Başkanı Mustafa İyiyazıcı beraberinde başkan yardımcısı Mustafa Sağır, yönetim kurulu üyeleri Eyüp Yıldıztaş, Neşe Türemen ve Şefika Zamanisoğluolduğu halde Akyazı Muhtarlar derneğine bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette konuşan CHP İlçe Başkanı İyiyazıcı, görev e başladıktan sonra İlçe genelinde resmi kurumlara ve STK başkanlarına yapmakta olduğumuz ziyaretlerden birini de bugün Muhtarlar Derneğimize yapıyoruz. Bu ziyaretimizde hem kendimizi tanıtıyoruz hem de Muhtarlarımızın sorunlarını dinliyor ve çözüm konusunda kendilerine destek verdiğimizi söylüyoruz. Aldığımız sorunları da hiç zaman geçirmeden Partimizin üst yönetimine ve de Milletvekilimize intikal ettirip takipçiliğini de yapacağımız hususunu da yine Muhtarlar Derneği Başkanımıza ifade ettik dedi.

Muhtarlar Derneği Başkanı Bekir Durmuş’ta CHP Akyazı İlçe Başkanı ve Yönetiminin yaptıkları ziyaretten memnuniyet duyduk. Akyazı Muhtarları ve Muhtarlar Derneği olarak bütün partilere aynı mesafedeyiz. Gerek iktidar Partisi ve gerekme Muhalefet Partisi İlçe Başkanları ve Milletvekillerinin kendilerine ilettiğimiz sorunları siyaset üstü bir düşünce ile çözmelerini bekliyor ve de istiyoruz. Çünkü biz Muhtarlar bugüne kadar hiç bir siyasi partinin arka bahçesi olmadık bundan sonra da olmayacağız. CHP İlçe Başkanı ve yönetimine de bu düşüncemizi tekrarladık dedi ve yapılan ziyaret için teşekkür etti.

CHP İlçe teşkilatının yaptığı ziyarette Hasanbey Mahalle Muhtarı Nuri Öztürk, Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı, Kuzuluk Topçu sırtı Mahalle Muhtarı Osman Boğaz, Yahyalı Mahalle Muhtarı Sercan Mestan, Boztepe Mahalle Muhtarı Halit Kansız ve Yörükyeri Mahalle Muhtarı Musa Şükür’de başkanlarını yalnız bırakmadı.