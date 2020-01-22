Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
CHP Akyazı teşkilatından MUHTARLAR DERNEĞİ ZİYARETİ

CHP Akyazı teşkilatından MUHTARLAR DERNEĞİ ZİYARETİ

AKYAZI BELEDİYESİ HAZIR KITA

AKYAZI BELEDİYESİ HAZIR KITA

Traktörle çarpışınca şoka giren sürücü Hastaneye kaldırıldı

Traktörle çarpışınca şoka giren sürücü Hastaneye kaldırıldı

BEDİL KAZANCI MAHALLESİ GURUP YOLUMUZ YAPILSIN

BEDİL KAZANCI MAHALLESİ GURUP YOLUMUZ YAPILSIN

Kütüphane etkinliklerine yoğun ilgi

Kütüphane etkinliklerine yoğun ilgi

Akyazılı çocuklar yarıyıl tatilinde ALİ BABA MÜZİKALİNİ İZLEYECEK

Akyazılı çocuklar yarıyıl tatilinde ALİ BABA MÜZİKALİNİ İZLEYECEK

CHP Akyazı teşkilatından MUHTARLAR DERNEĞİ ZİYARETİ

Geçtiğimiz günlerde yapılan olağan İlçe kongresinde iş başına gelen CHP Akyazı İlçe Başkanı Mustafa
Bu haber 2020-01-22 21:55:51 eklenmiş ve 11 kez görüntülenmiştir.

 

Geçtiğimiz günlerde yapılan olağan İlçe kongresinde iş başına gelen CHP Akyazı İlçe Başkanı Mustafa İyiyazıcı beraberinde başkan yardımcısı Mustafa Sağır, yönetim kurulu üyeleri Eyüp Yıldıztaş, Neşe Türemen ve Şefika Zamanisoğluolduğu halde Akyazı Muhtarlar derneğine bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette konuşan CHP İlçe Başkanı İyiyazıcı, görev e başladıktan sonra İlçe genelinde resmi kurumlara ve STK başkanlarına yapmakta olduğumuz ziyaretlerden birini de bugün Muhtarlar Derneğimize yapıyoruz. Bu ziyaretimizde hem kendimizi tanıtıyoruz hem de Muhtarlarımızın sorunlarını dinliyor ve çözüm konusunda kendilerine destek verdiğimizi söylüyoruz. Aldığımız sorunları da hiç zaman geçirmeden Partimizin üst yönetimine ve de Milletvekilimize intikal ettirip takipçiliğini de yapacağımız hususunu da yine Muhtarlar Derneği Başkanımıza ifade ettik dedi.

Muhtarlar Derneği Başkanı Bekir Durmuş’ta CHP Akyazı İlçe Başkanı ve Yönetiminin yaptıkları ziyaretten memnuniyet duyduk. Akyazı Muhtarları ve Muhtarlar Derneği olarak bütün partilere aynı mesafedeyiz. Gerek iktidar Partisi ve gerekme Muhalefet Partisi İlçe Başkanları ve Milletvekillerinin kendilerine ilettiğimiz sorunları siyaset üstü bir düşünce ile çözmelerini bekliyor ve de istiyoruz. Çünkü biz Muhtarlar bugüne kadar hiç bir siyasi partinin arka bahçesi olmadık bundan sonra da olmayacağız. CHP İlçe Başkanı ve yönetimine de bu düşüncemizi tekrarladık dedi ve yapılan ziyaret için teşekkür etti.

CHP İlçe teşkilatının yaptığı ziyarette Hasanbey Mahalle Muhtarı Nuri Öztürk, Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı, Kuzuluk Topçu sırtı Mahalle Muhtarı Osman Boğaz, Yahyalı Mahalle Muhtarı Sercan Mestan, Boztepe Mahalle Muhtarı Halit Kansız ve Yörükyeri Mahalle Muhtarı Musa Şükür’de başkanlarını yalnız bırakmadı.

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Siyaset haberleri
21:58 - CHP Akyazı teşkilatından MUHTARLAR DERNEĞİ ZİYARETİ
Geçtiğimiz günlerde yapılan olağan İlçe kongresinde iş başına gelen CHP Akyazı İlçe Başkan...
11:06 - GEBEŞ MAHALLESİ HALKI ORMAN İÇİNDE YAŞIYORUZ ORMANDAN İ
MHP İlçe teşkilatı her hafta bir mahalleye gerçekleştirdikleri sohbet ziyaretlerinde bu h...
00:18 - ALİ ÖZER AKYAZI BELEDİYESİNİN YENİ BAŞKAN YARDIMCISI OL
Bilal Soykan’ın Belediye Başkanı seçilmesinin ardından Belediyenin Özel Kalem ...
18:32 - YENİDEN REFAH PARTİSİ YÖNETİMİ SİTEMİZİ ZİYARET ETTİ
Yeniden Refah Partisi Akyazı İlçe Başkanı Resul Kuşdil beraberinde Partinin teşkilat başka...
00:26 - CHP’DEN SİTEMİZE ZİYARET
CHP Akyazı İlçe Başkanı Mustafa İyiyazıcı, beraberinde Başkan yardımcısı Mustafa Sağır ve ...
22:50 - BELEDİYE MECLİSİNDE YENİ YILIN İLK TOPLANTISI
Akyazı Belediye Meclisi yeni yılın ilk toplantısını yaptı. Bilal Soykan tarafından idare e...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2020 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ