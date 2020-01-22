AKYAZI BELEDİYESİ HAZIR KITA

Kış mevsimine girilmesiyle birlikte Akyazı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Müdürlük bünyesinde çalışanları

Bu haber 2020-01-22 21:54:18 eklenmiş ve 11 kez görüntülenmiştir.

Kış mevsimine girilmesiyle birlikte Akyazı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Müdürlük bünyesinde çalışanları ve ekipmanları ile adeta teyakkuz durumuna geçti. Geçtiğimiz akşam saatlerinde birden yağan yoğun kar yağışında D-140 Karayolunun Reşadiye ve Beldiye Mahallesi sınırları içinde yolların birden karla kapanması ve sürücülere zor anlar yaşatması sırasında ilk sınavını başarıyla veren Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler 7/24 aralıksız olarak kendilerine düşecek olan görevi hazır bir şekilde bekliyor.

Grayder, Dozer, kar küreme makinesi ve tuzlama başta olmak üzere Akyazı Belediyesi tarafından kendilerine tahsis edilen tüm ekipmanlarla hazır kıta bekleyen Fen İşlerine bağlı ekipler, sürücülerden de yolda güçlük çekmemeleri için mutlak surette araçlarında kar lastiği, zincir ve çekme halatı bulundurmalarını istediler.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’da Belediye olarak içinde bulunduğumuz mevsim şartlarını dikkate alarak hazırlıklarımızı tamamladık. Fen İşleri Müdürlüğümüz yaşanması muhtemel olan olumsuzluklarda hiç zaman geçirmeden ve anında müdahale edebilmek için hazır bir şekilde beklemektedirler. Belediye Başkanı olarak bende Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizin çalışmalarını dikkatlyi bir şekilde takip ediyor ve çalışmalarına katılmak suretiyle de onlara her türlü desteği sağlıyorum dedi.