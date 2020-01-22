Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
CHP Akyazı teşkilatından MUHTARLAR DERNEĞİ ZİYARETİ

CHP Akyazı teşkilatından MUHTARLAR DERNEĞİ ZİYARETİ

AKYAZI BELEDİYESİ HAZIR KITA

AKYAZI BELEDİYESİ HAZIR KITA

Traktörle çarpışınca şoka giren sürücü Hastaneye kaldırıldı

Traktörle çarpışınca şoka giren sürücü Hastaneye kaldırıldı

BEDİL KAZANCI MAHALLESİ GURUP YOLUMUZ YAPILSIN

BEDİL KAZANCI MAHALLESİ GURUP YOLUMUZ YAPILSIN

Kütüphane etkinliklerine yoğun ilgi

Kütüphane etkinliklerine yoğun ilgi

Akyazılı çocuklar yarıyıl tatilinde ALİ BABA MÜZİKALİNİ İZLEYECEK

Akyazılı çocuklar yarıyıl tatilinde ALİ BABA MÜZİKALİNİ İZLEYECEK

Traktörle çarpışınca şoka giren sürücü Hastaneye kaldırıldı

Akyazı Ada Caddesi Adliye karşısında Traktörle çarpıştıktan sonra şoka giren
Bu haber 2020-01-22 21:49:10 eklenmiş ve 13 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Ada Caddesi Adliye karşısında Traktörle çarpıştıktan sonra şoka giren Otomobil sürücüsü Hastaneye kaldırıldı.

 Kaza Akyazı Ada Caddesi Adliye karşısında meydana geldi. Akyazı istikametinden Kuzuluk istikametine seyir halindeki 14 LF 32* plakalı otomobil karşı yönden gelen 59 LD 99* plakalı traktörle çarpıştı. Kaza sonrası yaralanan olmazken otomobil sürücüsü kazanın etkisiyle şoka girdi.

Olay yerine gelen 112 Ambulans Sağlık ekipleri şoka giren otomobil sürücüsüne ilk müdahalesini yaptıktan sonra Akyazı Devlet Hastanesine kaldırırdı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

 

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Asayiş haberleri
21:54 - Traktörle çarpışınca şoka giren sürücü Hastaneye kaldır
Akyazı Ada Caddesi Adliye karşısında Traktörle çarpıştıktan sonra şoka giren...
12:38 - Kütüphane etkinliklerine yoğun ilgi
Akyazı Mehmet Niyazi Özdemir İlçe Halk Kütüphanesi’nde KUYAP...
12:31 - Akyazılı çocuklar yarıyıl tatilinde ALİ BABA MÜZİKALİN
Akyazı Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında sokaktan sanata tiyatro topluluğ...
23:11 - DİYANET SEN’DEN 4. BÖLGE TOPLANTISI
Diyanet-Sen Akyazı Şubesi Sendikaya bağlı meslektaşları ile buluşmaya devam ediyor. ...
23:06 - ERENLER BELEDİYE BAŞKANI KILIÇ’TAN SOYKAN’A ZİYARET
Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç Akyazı’ya gelerek Belediye Başkanı Bilal Soykan’a...
22:45 - Akyazı Muhtarlar Derneği Başkanı Durmuş “ÇALIŞMALARINI
Uzun zamandan beri beklediğimiz kar yağışı geçtiğimiz akşam itibarıyla yağmaya başladı....
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2020 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ