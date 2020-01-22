Traktörle çarpışınca şoka giren sürücü Hastaneye kaldırıldı

Akyazı Ada Caddesi Adliye karşısında Traktörle çarpıştıktan sonra şoka giren

Bu haber 2020-01-22 21:49:10 eklenmiş ve 13 kez görüntülenmiştir.