Traktörle çarpışınca şoka giren sürücü Hastaneye kaldırıldı

Akyazı Ada Caddesi Adliye karşısında Traktörle çarpıştıktan sonra şoka giren Otomobil sürücüsü Hastaneye kaldırıldı.
Kaza Akyazı Ada Caddesi Adliye karşısında meydana geldi. Akyazı istikametinden Kuzuluk istikametine seyir halindeki 14 LF 32* plakalı otomobil karşı yönden gelen 59 LD 99* plakalı traktörle çarpıştı. Kaza sonrası yaralanan olmazken otomobil sürücüsü kazanın etkisiyle şoka girdi.
Olay yerine gelen 112 Ambulans Sağlık ekipleri şoka giren otomobil sürücüsüne ilk müdahalesini yaptıktan sonra Akyazı Devlet Hastanesine kaldırırdı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.