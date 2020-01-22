BEDİL KAZANCI MAHALLESİ GURUP YOLUMUZ YAPILSIN

Her hafta bir mahalleye sohbet ziyareti yaparak mahalle halkının sorunlarını dinleyip not alarak

Bu haber 2020-01-22 21:19:35 eklenmiş ve 47 kez görüntülenmiştir.

Her hafta bir mahalleye sohbet ziyareti yaparak mahalle halkının sorunlarını dinleyip not alarak cumhur ortağı olarak diğer ortaklarına ileten MHP İlçe teşkilatı bu hafta Akyazı’ya bağlı Bedil Kazancı Mahallesini ziyaret etti.

İlçe Başkanı Ali Dertli Başkanlığında İlçe yönetimi ve Belediye Meclis üyeleri Yatsı namazı sonrası Mahalle halkı ile mahalle kahvesinde bir araya geldi.

Muhtar Ali Dertli’nin ev sahibi olduğu sohbet toplantısında MHP İlçe Başkanı Ali Dertli bu akşam buraya sizlerle sohbet etmek siyasılerin seçimden seçime gelirler alışkanlığını yıkmak ve de dertlerinizi dinleyip çözümü için ilgili makamlara iletmek olduğunu söyledi.

Mahallenin sorunlarını Mahalle Muhtarı Mustafa Demir dile getirdi. Muhtar Mustafa demir ilgililerden sözünü aldıkları 4 kilometrelik bir yollları olduğu bunun yapılması için de Belediye Başkanı Bilal Soykan bizden 1 yıllık bir süre istediğini söyledi.

Yapılması çok gerekli olan 3 kilometrelik Bir başka gurup yolumuz daha var. Adapazarı istikametine doğru giden mahalle komşumuz Şevki ile olan yolumuzun yapılması. Bu yolun yapılması ile Adapazarı’na olan mesafemiz 7 kilometre kısalacak. Mahallemiz ve çevre mahallelerindeki araç sayısının çokluğu göz önüne alındığında ekonomik yönden hem halkımız ve hem de devletimizin büyük menfati olacak dedi. Bu konularda destek istedi. Bir vatandaş ta evinin yakınındaki bir tarlaya kavak ekildiğini söyleyerek bana gelecekte büyük zarar vereceğini belirterek buna nasıl engel olabilineceği konusunda bilgi sahibi olmadığını söyledi ve bu konunun çözümü için MHP heyetinin desteğini istedi.

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