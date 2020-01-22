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Kütüphane etkinliklerine yoğun ilgi

Akyazılı çocuklar yarıyıl tatilinde ALİ BABA MÜZİKALİNİ İZLEYECEK

Akyazılı çocuklar yarıyıl tatilinde ALİ BABA MÜZİKALİNİ İZLEYECEK

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Akyazılı çocuklar yarıyıl tatilinde ALİ BABA MÜZİKALİNİ İZLEYECEK


Bu haber 2020-01-22 12:28:16 eklenmiş ve 10 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında sokaktan sanata tiyatro topluluğu tarafından 25 Ocak 2020 Cumartesi günü Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi salonunda 13.00 ve 15.00 saatlerinde iki seans halinde “Ali Baba” müzikali sahnelenecek.

Sahnelenecek olan tiyatro oyunu izleyenlerini bir taraftan eğlendirip güldürürken diğer taraftan da hayvan sevgisini, köjtü işler yapmamayı, iyi ve güzel ahlaklı olmayı öğretecek. 

Belediye Başkanı Bilal Soykan, geleceğimiz ve yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımız için ne yapsak azdır. Öğrencilerimizi yarıyıl tatilinde de tiyatro ile buluşturma adına güzel bir eseri tiyatro grubumuza sahneletiyoruz. Beğeneceklerini umuyorum ve çocuklarımızı bu oyunu izleyeme davet ediyorum açıklaması yaptı.

 
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