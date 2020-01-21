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DİYANET SEN’DEN 4. BÖLGE TOPLANTISI

DİYANET SEN’DEN 4. BÖLGE TOPLANTISI

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DİYANET SEN’DEN 4. BÖLGE TOPLANTISI

Diyanet-Sen Akyazı Şubesi Sendikaya bağlı meslektaşları ile buluşmaya devam ediyor.
Bu haber 2020-01-21 23:06:57 eklenmiş ve 18 kez görüntülenmiştir.

 

Diyanet-Sen Akyazı Şubesi Sendikaya bağlı meslektaşları ile buluşmaya devam ediyor. Bugüne kadar 3 bölge toplantısı yaparak meslektaşları ile buluşan Diyanet-Sen Akyazı Şubesi 4. Bölge toplantısını da Ova Köyleri diye isimlendirilen bölgede kalan Mahallelerde görevli olan İmam Hatiplilerle bir araya geldi.

Toplantıya başkanlık yapan Diyanet-Sen Sakarya Şube Başkan yardımcısı ve Akyazı Şubesi Başkanı Metin Bakır, toplantıların beklenenden daha fazla yararlı geçtiğini ve yapılan toplantılarda meslektaşlarımızın isteklerini, varsa sorunlarını dinliyoruz ve çözüm yollarını birlikte bulmaya çalışıyoruz. Bizde Sendika olarak meslektaşlarımızdan olan beklentilerimizi dile getiriyoruz ve verimliliğimizi arttırmanın yollarını yine hep birlikte arayıp buluyoruz dedi.

Düzenlenen 4.bölge toplantısına başkanın haricinde Diyanet-Sen Akyazı Şubesi yöneticileri de katılım gösterdi.

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