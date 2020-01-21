ERENLER BELEDİYE BAŞKANI KILIÇ’TAN SOYKAN’A ZİYARET

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç Akyazı’ya gelerek Belediye Başkanı Bilal Soykan’a

Bu haber 2020-01-21 23:04:05 eklenmiş ve 19 kez görüntülenmiştir.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç Akyazı’ya gelerek Belediye Başkanı Bilal Soykan’a bir nezaket ziyaretinde bulundu. Soykan’ın makam odasında gerçekleşen ziyarette konuşan Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, ziyaretim hem nezaket içeriyor hem de geç kalınmış bir hayırlı olsun ziyareti niteliği taşıyor dedi.

Misafirini Belediyenin girişinde karşılayan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’da Erenler belediye Başkanı Fevzi Kılıç’ın kendisine yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve bu tür ziyaretlerin sık sık yapılacağını da belirterek Kılıç’ı ziyaretinden ötürü teşekkür etti.

Ziyarette Başkan Yardımcıları Mehmet Çakmak ile Ali Özer ile Ak-Belde A.Ş. Genel Müdürü Fevzi Bora’da hazır bulundu.