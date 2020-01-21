MÜEZZİN KURTOĞLU’NDAN BASINA VE AKYAZI'LILARA TEŞEKKÜR ETTİ

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Bir müddet önce rahatsızlanarak önce Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, yoğun bakım
Bu haber 2020-01-21 22:52:28 eklenmiş ve 28 kez görüntülenmiştir.

 

Bir müddet önce rahatsızlanarak önce Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, yoğun bakım ünitesinde yer olmadığı içinde oradan da Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ve bir müddet yoğun bakımda tedavi gördükten sonra normal odasına alınan ve üç gün sonra da hastaneden tabur edilen ve evinde dinlenmeye çekilen Akyazı Merkez Çarşı Cami (Baraka Cami) Müezzini Kadir Kurdoğlu, raporlu günlerini tamamlayarak ve yeniden sağlığına kavuşmuş bir halde görevine başladı.

Baraka Cami Müezzini Kadir Kurdoğlu göreve başladığı ilk bir teşekkür mesajı yayınladı. Yayınladığı mesajında hastalandığı günden göreve başladığı güne kadar kendisini yakından takip eden ve sağlığı ile ilgili yaptığı haberlerle okurlarını bilgilendiren basın mensuplarına ve onların çalıştığı gazete, internet siteleri yetkililerine teşekkür etti.

Yine hastalığı süresi içinde kendisini ziyaret eden, telefonla geçmiş olsun dileklerini ileten eş, dost, akraba ve meslektaşları ile cami cemaatine ve Akyazılılara da teşekkür eden Müezzin Kadir Kurdoğlu, bütün bu yakın ilgi ve sevgi benim kısa sürede ayağa kalkmama ve sağlığıma hızla kavuşmama neden olmuştur. Allah’ın izniyle eski sağlığıma kavuşmuş bir şekilde görevime başladım. Bunu da ifade etmek istiyorum diyerek mesajını tamamladı.

 

 
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