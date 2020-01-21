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Akyazı Muhtarlar Derneği Başkanı Durmuş “ÇALIŞMALARINI TAKDİRLE TAKİP EDİYORUZ”

Uzun zamandan beri beklediğimiz kar yağışı geçtiğimiz akşam itibarıyla yağmaya başladı.
Bu haber 2020-01-21 22:43:20 eklenmiş ve 3 kez görüntülenmiştir.

 

Uzun zamandan beri beklediğimiz kar yağışı geçtiğimiz akşam itibarıyla yağmaya başladı. Kar yağışı nedeniyle bazı Mahallelerimizin yollarında aksaklıklar oluşturdu ama Akyazı Belediyemizin karla mücadele ekiplerinin olağanüstü gayretleri ile bu aksaklıklar çok kısa sürede giderildi diyen Akyazı Muhtarlar Derneği Başkanı ve Bekir Durmuş, şu an itibarıyla İlçemiz genelinde kar yağışı nedeniyle kapanan yollarımız yok. Bunda büyük emek sarf eden Belediyemiz çalışanlarına teşekkür ediyorum dedi.

Dernek Başkanı Bekir Durmuş bir teşekkürünü de Belediye Başkanı Bilal Soykan’a yaptı. Durmuş, kar yağışının yoğun olarak görüldüğü D-140 Karayolunun Beldibi ve Reşadiye Mahallelerinde karayolunun kapandığı ve araçların her iki rampadan çıkamadığı haberini alan Belediye Başkanımız Bilal Soykan’ın yolun kapandığı yere gitmesi ve çizmelerini giyerek sürmekte olan çalışmalara nezaret etmesi beni ve Mahalle Muhtarlarımızı mutlu etmiştir. Bu özverisinden ötürü Başkanımıza teşekkür ediyorum açıklaması da yapmayı ihmal etmedi.

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