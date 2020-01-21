GERGİN MAÇ BERABERE BİTTİ

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Sakarya 1.Amatör C grubunda mücadele eden Kuzulukspor kendi evinde Yuvalakspor’u konuk etti
Bu haber 2020-01-21 22:38:02 eklenmiş ve 4 kez görüntülenmiştir.

 

KUZULUKSPOR 1

YUVALAKSPOR  1

Sakarya 1.Amatör  C grubunda mücadele eden Kuzulukspor kendi evinde Yuvalakspor’u konuk etti. 4 kırmızı kartın çıktığı ve gergin geçen zaman zaman Jandarmanın müdahale ettiği olaylı maç 1-1 sona erdi.

Her iki takımda istekli başladı. İlk yarıda her iki takım da birçok gol pozisyonundan yararlanamazken 39ncu dakikada ev sahibi ekip Kuzuluk Spor penaltı kazandı. Topun başına Ertuğrul geçti ve takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. İlk yarı bu skorla bitti.

İkinci yarıda üstün olan taraf Yuvalakspordu. Yakaladığı önemli pozisyonlarda kalesinde devleşen Emirhan Asan’ı geçemedi. Maçın 7. uzatma dakikasında YuvalaksporBeytullah’la bulduğu golle skorda eşitliği yakaladı ve maçta karşılıklı atılan gollerle 1-1 son buldu.

Maçta olaylar vardı

Maçın orta hakemi Mert Elbahadırolumsuz söz sarf ettiği gerekçesiyle Yuvalakspor’danBeytullah’a kırmızı kart göstererek oyundan attı. Kırmızı kartın ardından Yuvalaksporlu bazı oyuncular hakeme itirazda bulundu. Ancak iyi önlem alan güvenlik güçleri Yuvalaksporlu oyuncuların hakeme yaklaşmalarına izin vermedi. Bu arada maçın hakemi Yuvalakspor yedek kulübesinde oturan ve kendisine saldırmak isteyen Yuvalaksporlu yedek oyuncular Kadir, Mehmet’i 44. dakikadakırmızı kartlarla soyunma odasına gönderdi. Yine maçın 55. dakikasında bu defa tribünde Yuvalaksporlu taraftarların kendi aralarında ufak çaplı bir kavga yaşadı. Bu kavgaya karışmak isteyen Yuvalaksporluyedek oyuncu Samet’e kırmızı kart gösterip soyunma odasına gönderdi. Olaylar nedeniyle maç Hakem tarafından 10 dakika uzatıldı ve uzatmanın tamamlanmasıyla maç sona erdi. Gergin geçen maçta Kuzuluksporlu futbolcu ve taraftarların çıkan olaylara karışmaması dikkat çekti.

İki takımda hakemden memnun kalmadı

Kuzuluk Sentetik sahada oynanan ve 1-1 tamamlanan maçta sahada yer alan her iki yönetimi de hakemden hoşnut olmadıklarını açıkladılar. Yuvalaksporlularkötü yönetim ve gösterdiği kartlar nedeniyle hakeme yüklenirken, Kuzuluksporlularda maçın 90+9’unca dakikasında vermediği penaltı için tepki gösterdiler.

Kuzulukspor – 1 – 1 – Yuvalakspor
Stad : Kuzuluk sentetik
Hakemler : Mert Elbahadır*Saffet*Berkin Tuna*
Kuzulukspor
Emirhan***Abdullah**Ramazan Altuntaş**Ramazan Asan**Halit**Recep**Eren**(Serdar**)Ensar**(Fatih**)Ertuğrul***Yunus***Yusuf(Kadir**)
Teknik Direktör : Şamil Özcan
Yuvalakspor
Emre*Serkan**Selami**Bedirhan**Furkan*Gökhan*Gökhan Temiz**Berkan**Beytullah (KK) Berkay**Mehmetcan**
Teknik Direktör: Selahattin Fırat
Goller : 39. Ertuğrul Kuzulukspor 90+7 Bedirhan Yuvalakspor
Kırmızı kart : 44.Beytullah,Kadir,Mehmet  55. Samet Yuvalakspor




 
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