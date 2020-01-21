BELEDİYENİN SOKAK HAYVANLARINA YAKLAŞIMI TAKDİR GÖRÜYOR

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Akyazı Belediyesinin havaların soğumasıyla birlikte sokak hayvanlarına olan yaklaşımı
Bu haber 2020-01-21 22:34:05 eklenmiş ve 5 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediyesinin havaların soğumasıyla birlikte sokak hayvanlarına olan yaklaşımı Akyazılıların takdirine neden oluyor. Soğuk kış şartlarında sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığını bilen Akyazı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler şehrin belirli yerlerine daha önce konulan su ve yemlikler aralıksız bir şekilde denetleniyor ve su ve yiyeceği bitmiş olan yemliklere takviyelerini yapıp hayvanların aç kalmamasını sağlıyor.

Akyazı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne ekipleri bir taraftan hayvanların aç kalmaması için yoğun gayret gösterirken diğer taraftan da yaralı ya da hasta olduklarını belirledikleri hayvanları alarak Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait olan sokak hayvanları rehabilitasyon merkezine götürerek tedavilerinin yapılmasını da sağlıyor olması Akyazılıların Belediyeye olan takdirini daha üst seviyelere çıkarıyor.

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