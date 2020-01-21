RAKİP KARDEŞLER

MHP Akyazı İlçe Başkanı Ali Dertlinin büyük oğlu Mühendis Tunahan Dertli

Bu haber 2020-01-21 22:32:27 eklenmiş ve 6 kez görüntülenmiştir.

MHP Akyazı İlçe Başkanı Ali Dertlinin büyük oğlu Mühendis Tunahan Dertli Alaağaçspor’da sol kanat savunucusu olarak takımına büyük katkılar sağlarken 15 yaşındaki küçük oğlu Gökhan ise Akyazı Akınspor’un sağ kanat savunucusu olarak takımına katkı sağlamak için elinden geleni yapıyor.

Pazar günü Akyazı Sentetik sahada oynanan ve lider Alaağaçspor’un 5-1 kazandığı maçta rakibi Akyazı Akınspordu. Bu maçta Alaağaçsporda oynayan Tunahan İstanbul’da olduğu için forma giymezken kardeşi Gökhan ise kendi takımında formasını giydi ve 90 dakika oynadı.

Gençlere büyük önem veren ve çok sayıda yetiştirdiği genç oyuncularla adını ülke geneline duyurma başarısı gösteren Akınspor’da Gökhan Dertlide oynayan futbolculardan biri. Başarılı futboluyla başkanından teknik direktörüne kadar, efendiliği sporcu ahlakı ile de arkadaşlarının sevgisini kazanan Gökhan 8 yıldan beri Akınsporun formasını giyiyor. Bu yıl A takıma yükselme başarısı gösteren Gökhan’ın en büyük ideallerinden biri de abisi ile birlikte aynı takımda oynamak.

Şu anda ayrı ayrı takımlarda futbol oynuyoruz. Gün gelecek aynı takımda da birlikte oynama şansı buluruz diye umut ediyorum diyen kardeş Gökhan, son oynanan maçla ilgili olarak da şunları söyledi “ Bizim takım çok genç bir takım. Tecrübemizde henüz istenen seviyede değil. Rakibimiz Alaağaçspor ise grubumuzda lider ve çok iyi oyunculardan kurulu. Öyle bir takıma karşı oynamak bile güzel. Abim işi nedeniyle İstanbul’da olduğu için karşı karşıya oynayamadık ama inşallah aynı takımda birlikte oynarız. Ben hem kendi takımıma hem de abimin forma giydiği Alaağaçspora başarılar diliyorum.”

Gökhan ve Tunahan’ın siyasetçi babaları Ali Dertlide çocuklarının futbol oynayarak spor yapmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve benim arzum her iki çocuğumla birlikte spor yapan gençlerimizin ahlaklı, büyüklerine karşı saygılı, küçüklerini seven gençler olarak yetişmeleridir. Biz büyüklerde onlara bu imkanı sağlamakla mükellefiz dedi ve Sakarya Amatör liginde mücadele eden bütün takımlara başarı diledi.

Alaağaçspor başkanı Aydın Birincioğlu’da Ali Dertlinin açıklamalarına aynen katılıyorum. Ben de başkanlığını yaptığım takımımız Alaağaçspora bunu yerleştirmeye özen gösteriyorum. Çünkü bugünün gençleri yarının bizleri yönetecek konuma gelec ek olanlardır. Onları biz büyükler ne kadar iyi yetiştirirsek bundan hepimiz kazançlı çıkarız dedi.