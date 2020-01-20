BEKLENEN KAR GELDİ YOLLARI KAPADI

Tipi şeklinde yağan yoğun kar yağışı nedeniyle D-140 karayolu bir müddet trafiğe kapandı

Bu haber 2020-01-20 22:42:46 eklenmiş ve 44 kez görüntülenmiştir.

Tipi şeklinde yağan yoğun kar yağışı nedeniyle D-140 karayolu bir müddet trafiğe kapandı

Kar yağışına hazırlıksız yakalanan çok ayıda araç Reşadiye ve Beldibi rampalarını çıkamadı ve yolda kaldı.

Akyazı’da günlerden beri beklenen kar yağışı nihayet başladı. Başlamasıyla birlikte de Akyazı-Dokurcun-Mudurnu karayolunda (D-140) seyir halinde olan sürücüler kara hazırlıksız yakalanınca Reşadiye ve Beldibi rampalarında zor anlar yaşadılar. Aniden bastıra yoğun kar yağışı nedeniyle özellikle ağır tonajlı araçların kayıp yolu kapatmaları arkadan gelen araçların geçişlerini engelledi ve kısa sürede çok sayıda araç Reşadiye ve Beldi rampalarında mahsur kaldı.

İmdada Belediye yetişti

Yoğun şekilde başlayan kar yağışının D-140 karayolunun Beldibi ve Reşadiye rampalarında etkili olduğu ve çok sayıda aracın da yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kaldığı bilgisini alan teyakkuz durumda olan Akyazı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler kısa sürede bölgeye hareket ederek kar temizliği yaparak ve kayan araçları da çekerek kapanan yolu trafiğe açtı.

Başkan Soykan’da çalışmalara katıldı

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’da ayağına çizmelerini giyerek karla mücadele eden ekipleriyle birlikte yapılan çalışmalara nezaret etti ve yolun açılması ve yolda kalan araçların kurtarılması ve o araçlar içindeki insanların yollarına devam edebilmeleri için gösterilen yoğun gayrete o da eşlik etti ve verdiği talimatlarla yolun kısa sürede açılmasını sağladı.

Jandarma’da tedbir aldı

Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan D-140 karayolunda trafiğin aksamaması ve kar nedeniyle kapanan yolun açılması ve trafiğin işler hale gelmesi için gösterilen gayrete Akyazı Jandarması da katkı sağladı ve aldığı tedbirlerle hem yolun kısa sürede açılmasına yardımcı oldu hem de herhangi bir kaza olmaması için büyük gayret gösterdi ve başarılı da oldu.