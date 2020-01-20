Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
BEKLENEN KAR GELDİ YOLLARI KAPADI

BEKLENEN KAR GELDİ YOLLARI KAPADI

AKBALIK MAHALLE MUHTARI MESLEKTAŞLARINI AĞIRLADI

AKBALIK MAHALLE MUHTARI MESLEKTAŞLARINI AĞIRLADI

Kavşakta Kırmızı ışık ihlali 1 yaralı

Kavşakta Kırmızı ışık ihlali 1 yaralı

MHP’Lİ YÖNETİCİLERDEN HASTA ZİYARETİ

MHP’Lİ YÖNETİCİLERDEN HASTA ZİYARETİ

ASAKYAZISPOR DEMİRSPORU SAHASINA GÖMDÜ 1-5

ASAKYAZISPOR DEMİRSPORU SAHASINA GÖMDÜ 1-5

YASİN YILMAZ HOCA GÖREVİNE BAŞLADI

YASİN YILMAZ HOCA GÖREVİNE BAŞLADI

AKBALIK MAHALLE MUHTARI MESLEKTAŞLARINI AĞIRLADI

Akyazı’nın şirin Mahallelerinden biri olan ve adını Ayşecik Güreşleri ile Türkiye’ye
Bu haber 2020-01-20 22:40:24 eklenmiş ve 43 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’nın şirin Mahallelerinden biri olan ve adını Ayşecik Güreşleri ile Türkiye’ye duyurma başarısı gösteren Akbalık Mahallesinin başarılı Muhtarı Rüstem Bilgi’nin (Ananba) çok iyi ağırlamasından kaynaklı olarak misafirleri hiçbir zaman eksik olmaz.

Rüstem Bilgi’nin önceki akşam ki misafirleri kendisi gibi Mahallelerinde Muhtar olanlardı. Muhtarlar Derneği Bekir Durmuş başta olmak üzere diğer Mahalle Muhtarlarını Akbalık’ta Abhaz Kültür Evi’nde ağırladı. Misafir ağırlamakta hayli yetenekli olan Rüstem Bilgi bu defa da misafirlerini çok güzel bir şekilde ağırladı ve yaptığı izzet ve ikramlarla meslektaşlarının gönüllerine girmeyi başardı.

Misafir Muhtarlar adına konuşma Dernek Bakanı ve Durmuşlar Mahalle Muhtarı Bekir Durmuş’tan geldi. Durmuş, Muhtar Rüstem Bilginin daveti ile geldikleri Akbalıkta ç ok iyi ağırlandıklarını söyledi ve hem şahsı adına hem de arkadaşları adına kendisine v e kendilerine hizmet edenlere teşekkür etti.

Akyazılı Muhtarların büyük çoğunluğunun bir araya geldiği bu ağırlamada Muhtarların sorunları ile ilgili olarak karşılıklı bilgi alış verişi yaptıkları öğrenildi.

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Asayiş haberleri
22:45 - BEKLENEN KAR GELDİ YOLLARI KAPADI
Tipi şeklinde yağan yoğun kar yağışı nedeniyle D-140 karayolu bir müddet trafiğe kapandı...
22:42 - AKBALIK MAHALLE MUHTARI MESLEKTAŞLARINI AĞIRLADI
Akyazı’nın şirin Mahallelerinden biri olan ve adını Ayşecik Güreşleri ile Türkiye’ye...
22:40 - Kavşakta Kırmızı ışık ihlali 1 yaralı
D 140 Karayolu Batakköy kavşağında kırmızı ışık ihlali yapan...
18:18 - Bariyerlere çarpıp ters döndü
D 140 Karayolu Reşadiye mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden...
18:12 - İNÖNÜ MAHALLESİNDEKİ YANGIN KORKUTTU
Akyazı İnönü Mahallesinde Sebahattin E.ye ait 2 katlı evin çatısında çıkan yangın...
09:39 - AKYAZI TİCARET VE SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISINI YAPT
Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıyı Meclis Başka...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2020 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ