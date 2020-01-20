AKBALIK MAHALLE MUHTARI MESLEKTAŞLARINI AĞIRLADI

Akyazı’nın şirin Mahallelerinden biri olan ve adını Ayşecik Güreşleri ile Türkiye’ye

Bu haber 2020-01-20 22:40:24 eklenmiş ve 43 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’nın şirin Mahallelerinden biri olan ve adını Ayşecik Güreşleri ile Türkiye’ye duyurma başarısı gösteren Akbalık Mahallesinin başarılı Muhtarı Rüstem Bilgi’nin (Ananba) çok iyi ağırlamasından kaynaklı olarak misafirleri hiçbir zaman eksik olmaz.

Rüstem Bilgi’nin önceki akşam ki misafirleri kendisi gibi Mahallelerinde Muhtar olanlardı. Muhtarlar Derneği Bekir Durmuş başta olmak üzere diğer Mahalle Muhtarlarını Akbalık’ta Abhaz Kültür Evi’nde ağırladı. Misafir ağırlamakta hayli yetenekli olan Rüstem Bilgi bu defa da misafirlerini çok güzel bir şekilde ağırladı ve yaptığı izzet ve ikramlarla meslektaşlarının gönüllerine girmeyi başardı.

Misafir Muhtarlar adına konuşma Dernek Bakanı ve Durmuşlar Mahalle Muhtarı Bekir Durmuş’tan geldi. Durmuş, Muhtar Rüstem Bilginin daveti ile geldikleri Akbalıkta ç ok iyi ağırlandıklarını söyledi ve hem şahsı adına hem de arkadaşları adına kendisine v e kendilerine hizmet edenlere teşekkür etti.

Akyazılı Muhtarların büyük çoğunluğunun bir araya geldiği bu ağırlamada Muhtarların sorunları ile ilgili olarak karşılıklı bilgi alış verişi yaptıkları öğrenildi.