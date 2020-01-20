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Kavşakta Kırmızı ışık ihlali 1 yaralı

D 140 Karayolu Batakköy kavşağında kırmızı ışık ihlali yapan
Bu haber 2020-01-20 22:37:05 eklenmiş ve 52 kez görüntülenmiştir.

 

D 140 Karayolu Batakköy kavşağında kırmızı ışık ihlali yapan Otomobil bir başka araca çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı

Kaza D 140 Karayolu Batakköy ışıklarında meydana geldi.Kuzuluk istikametinden Adapazarı istikametine gitmekte olan Recep C.yönetimindeki  81 AAJ * plakalı otomobil, Adapazarı istikametinden gelip Akyazı’ya sapmak için kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen Vedat G. idaresinde ki 34 AV ** plakalı otomobile çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırırken Polis kaza hakkında inceleme başlattı.

 

 
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