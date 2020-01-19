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MHP’Lİ YÖNETİCİLERDEN HASTA ZİYARETİ

MHP’Lİ YÖNETİCİLERDEN HASTA ZİYARETİ

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MHP’Lİ YÖNETİCİLERDEN HASTA ZİYARETİ

MHP İlçe teşkilatı her hafta bir mahalleye gerçekleştirdikleri sohbet ziyaretleri sırasında
Bu haber 2020-01-19 17:34:26 eklenmiş ve 18 kez görüntülenmiştir.

 

MHP İlçe teşkilatı her hafta bir mahalleye gerçekleştirdikleri sohbet ziyaretleri sırasında mahallede hasta olup evinden çıkamayan büyüklerini de evlerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletiyorlar.

 MHP İlçe Başkanı Ali Dertli ve  MHP Belediye Meclis Üyesi Ergün Öztürk Kazancı mahallesindeki mahalle halkı ile gerçekleştirdikleri sohbet toplantısının ardından hasta olan ve evinde istirahat etmekte olan köyün yaşlılarından eski esnaflardan Mustafa Aliş’şi evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

 Emekli öğretmen Yücel Aliş’in babası olan 90 yaşındaki Mustafa Aliş kendisine yapılan ziyaretten çok memnun olduğunu ve de duygulandığını ifade ederek artık tek başıma dışarıya  çıkamıyorum sağlık durumum buna el vermiyor diyerek yapılan bu ziyaret için teşekkür etti.

Ziyarette Mustafa Aliş’le uzun yıllar öncesinden dostluğu olan Genel yayın yönetmenimiz Kenan Certel de hazır bulundu.

 

 
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