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ALAAĞAÇSPOR -4 AKYAZI AKINSPOR -1

Alaağaçspor galibiyet serilerine devam ediyor. Bu hafta iki Akyazı takımı kozlarını paylaştı.
Bu haber 2020-01-18 16:50:39 eklenmiş ve 51 kez görüntülenmiştir.

 

Alaağaçspor galibiyet serilerine devam ediyor. Bu hafta iki Akyazı takımı kozlarını paylaştı. Alaağaçspor ilk yarıda Kuzuluk sahasında oynanan maçı kazanmış olmanın rahatlığı ile Akyazı Akınspor karşısına çıktı.

Karşılaşmanın ilk dakikaları karşılıklı akınlarla geçti. Seyirciler başabaş zevkli ve çekişmeli  bir ilk yarı mücadelesi izledi.

Maçın 14. Dakikasında Alaağaç penaltı kazandı. Penaltıyı Zafer gole çevirince Alaağaç 1-0 öne geçti.

İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıda beraberlik için maça asılan Akınspor 75. Dakikada aradığı golü Ensarla buldu. Bu dakikada kaleci Şeneri de çalımlayarak topu boş kaleye gönderdi. 1-1

Bu dakikadan sonra Alaağaçsporda Onur sol taraftan deparlarla Akınspor defansını adeta dağıttı. Orta sahadan aldığı toplarla süratini de kullanarak 6 pasa kadar girerek 77. Dakikada Sadullah, 80. Dakikada da Adem’e attırdığı gollerle durumu 3-1 e getirdi.

 Onur  bu güzel oyununu 85. Dakikada takımı adına attığı güzel golle taçlandırdı. 4-1

Maç içinde ve maç sonunda yaşanan bazı olaylar polisin araya girmesi ile büyümeden önlendi.

 ALAAĞAÇSPOR -4

AKYAZIAKINSAPOR -1

 SAHA:Akyazı Suni

HAKEMLER: Murat Baş *** Erdi Öz *** Mustafa Arslan ***

 ALAAĞAÇSPOR: Şener *** Onur **** Adem *** (Enes**) Yavuz ** Zafer *** Furkan *** Bora ** (Sadullah***) Furkan O.** Coşkun** Oktay*** Enes**

ANTRENÖR: Mustafa Demir

 AKYAZI AKINSPOR: Emre** Gökhan** (Onur**) Selahattin** Hamza** Emrah** Oğuz** Recep** Tunahan *** Mustafa **(Recep **) Ensar**

ANTRENÖR: Ozan Pirinç

 GOLLER: Dk. 14 Zafer (P), Dk.77 Sadullah, Dk. 80 Adem, Dk.85 Onur (ALAAĞAÇ): Dk.75 Ensar (Akyazı Akınspor)
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