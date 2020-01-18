GEBEŞ MAHALLESİ HALKI ORMAN İÇİNDE YAŞIYORUZ ORMANDAN İHTİYAÇ ALAMIYORUZ

MHP İlçe teşkilatı her hafta bir mahalleye gerçekleştirdikleri sohbet ziyaretlerinde bu hafta Akyazı’nın Gebeş mahallesinde idi.

Bu haber 2020-01-18 10:57:59 eklenmiş ve 36 kez görüntülenmiştir.

MHP İlçe teşkilatı her hafta bir mahalleye gerçekleştirdikleri sohbet ziyaretlerinde bu hafta Akyazı’nın Gebeş mahallesinde idi.

MHP İlçe Başkanı Ali Dertli, yönetim kurulu ve MHP’nin Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte Gebeş Mahalle halkının misafiri oldular.

Mahalle muhtarı İlker Biçen’in ev sahipliğinde mahalle kahvesinde yapılan ziyaret toplantısı gayet samimi bir ortamda cereyan etti.

MHP İlçe Başkanı Ali Dertli arkadaşlarını tanıttıktan sonra ziyaret amaçlarının siyaset yapmak olmadığını belirterek hükümet ortağı olarak sorunlarınızı dinleyip çözüm makamı olan ortağımıza iletip çözüm için takipçisi olmak üzere buradayız. Dedi.

Mahalle sakinleri adına söz alan mahalle halkından Şenol Çalışal mahalle halkı olarak yıllardan beri bir türlü çözüme ulaştıramadığımız sorunlardan en önemlisi mahallemiz sınırları içinde orman olduğu halde ormandan ihtiyaç odunu alamıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimiz var bunların sayısı 15 i geçmiyor. Bir başka sorunumuz da mahallemizi ikiye bölen E-5 karayolumuz’dan karşıdan karşıya geçmek büyük sorun son yıllarda trafik oldukça yoğun bu yoğunluk giderek artıyor sinyalizasyon yapılması can güvenliğimiz açısından şart. Bu iki sorunumuzun çözümüne katkı sağlayabilirseniz mahalle halkı olarak memnun kalacağız dedi.

Mahalle Muhtarı İlker Biçen de şimdilik sorunlarımız bunlar diyerek MHP heyetine ziyaretleri ve sorunlarımızı dinleyip ilgililere iletecekleri için teşekkür etti.