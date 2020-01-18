MASA TENİSİ YARIŞMASINDA DERECE ALANLARA MADALYA

Akyazı’ya bağlı Erdoğdu Mahallesi Orta okulu’da düzenlenen masa tenisi şampiyonası sona erdi.

Bu haber 2020-01-18 10:50:26 eklenmiş ve 25 kez görüntülenmiştir.