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MASA TENİSİ YARIŞMASINDA DERECE ALANLARA MADALYA

Akyazı’ya bağlı Erdoğdu Mahallesi Orta okulu’da düzenlenen masa tenisi şampiyonası sona erdi.
Bu haber 2020-01-18 10:50:26 eklenmiş ve 25 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’ya bağlı Erdoğdu Mahallesi Orta okulu’da düzenlenen masa tenisi şampiyonası sona erdi.

Kıran kırana geçen müsabakalar sonunda Mert Özdemir şampiyon olurken Muhammet Ali Turan ikinci, Boran Köymen üçünci veKaan Sefa Özdemir de dördüncülüğü elde ettiler.

 Öğrenciler madalyalarını okulun tatil öncesi son gününde  karne töreni için okula gelen Kaymakam Yakup Güney ve Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın elinden aldılar.

 Her iki yönetici daha sonra da dereceye giren öğrencilerle birer gösteri maçı yaptılar.

 
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