ALİ ÖZER AKYAZI BELEDİYESİNİN YENİ BAŞKAN YARDIMCISI OLDU

Bilal Soykan’ın Belediye Başkanı seçilmesinin ardından Belediyenin Özel Kalem

Bu haber 2020-01-18 00:17:35 eklenmiş ve 80 kez görüntülenmiştir.

Bilal Soykan’ın Belediye Başkanı seçilmesinin ardından Belediyenin Özel Kalem Müdürlüğüne getirilen Ali Özer’e Başkan Soykan tarafından bu defa Başkan yardımcılığı görevi de verildi. Böylece Akyazı Belediyesinin başkan yardımcısı sayısı da 4’e yükselmiş oldu.

Ali Özer, hem başkan yardımcılığını hem de Özel Kalem Müdürlüğünü birlikte yürütecek. Ali Özer Özel Kalem Müdürü olarak görev yaparken Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü de ona bağlı olarak çalışıyordu. Başkan yardımcısı olunca bu defa Zabıta, İnsan Kaynakları ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü de kendisine bağlandı. Ayrıca kapatılan Bilgi İşlem Müdürlüğü de yine Ali Özer’e bağlanan birim oldu.