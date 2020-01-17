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BAYRAKTAR MISIR DESTEĞİNİN SÜRDÜRÜLMESİNİ İSTİYOR

Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Akyazı Ziraat Odası Başkanı Ali Şener Bayraktar beraberinde
Bu haber 2020-01-17 23:49:56 eklenmiş ve 33 kez görüntülenmiştir.

 

Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Akyazı Ziraat Odası Başkanı Ali Şener Bayraktar beraberinde  Adapazarı Ziraat Odası Başkanı Ercan Ateş ve Erenler Ziraat Odası Başkanı Fehmi Özüpek’le birlikte mısır üreticilerinin almakta oldukları bitkisel üretim desteklerinin bundan sonra da devam etmesi için Akparti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu’nu ziyaret ettiler. Ziyarette Uncuoğlu’na Sakarya’daki mısır üreticilerinin sorunları ile ilgili bir rapor sunarak  destek talep ettikleri öğrenildi.
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