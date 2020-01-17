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ZİLLER YARI YIL TATİLİ İÇİN ÇALDI

2019-2020 Öğretim yılı son zillerin çalması ve öğrencilerin karnelerini alması ile sömestri tatiline girildi.
Bu haber 2020-01-17 17:14:36 eklenmiş ve 25 kez görüntülenmiştir.

 

 2019-2020 Öğretim yılı son zillerin çalması ve öğrencilerin karnelerini alması ile sömestri tatiline girildi.

 

 Yarıyıl tatiline girilmesi ile ilçedeki tüm okullarda karne dağıtım törenleri yapıldı. Akyazı protokolü de Akyazı Cumkuriyet orta okulu ve Erdoğdu mahallesi ilk ve ortaokullarında yapılan karne törenlerine katıldı.

 İlçe Kaymakamı Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve bazı daire amirlerinin de katıldığı karne dağıtım törenlerinde sınıflara katılarak öğrencilerin karnelerini vererek onların heyecanlarınına ortak oldular.

 Öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Yakup Güney ve Belediye Başkanı Bilal Soykan ara tatilini en güzel bir şekilde geçirmeleri ve bol bol kitap okumaları, telefon televizyon ve tablet gibi iletişim araçlarından uzak kalmaları ve okula dinlenmişi bir şekilde gelmeleri tavsiyelerinde bulundular.

 İlkokul birinci sınıflarda okumaya başlayan öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Güney okumayı öğrenen öğrencilere kitap okutarak kendilerini kutladı.

 

 
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