YENİDEN REFAH PARTİSİ YÖNETİMİ SİTEMİZİ ZİYARET ETTİ

Yeniden Refah Partisi Akyazı İlçe Başkanı Resul Kuşdil beraberinde Partinin teşkilat başkanı

Bu haber 2020-01-16 18:30:27 eklenmiş ve 61 kez görüntülenmiştir.

Yeniden Refah Partisi Akyazı İlçe Başkanı Resul Kuşdil beraberinde Partinin teşkilat başkanı Ayhan Arslan, Siyasi İşler Birim Başkanı Aydın Öztemel ve Parti Tanıtım Başkanı Veysel Pelen olduğu halde Bizim Akyazı İnternet Sitemizi ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Resul Kuşdil, ziyaretimizi hem sizlerle tanışmak, hem 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününüzü kutlamak hem de Partimizin Akyazı ile ilgili bazı projelerinden sizlere bahsetmek, sizlerle paylaşmak için yapıyoruz dedi.

Yeni bir parti olmamız nedeniyle Partimizin Akyazı İlçe teşkilatını daha önceleri siyasete bulaşmamış, genç ve kariyer ve liyakat sahibi gençlerden oluşturduklarını anlatan İlçe Başkanı Resul Kuşdil, siyasetçilerle gazetecilerin birbirlerinden hiçbir zaman ayrılamayacakları iki husus olduğunu belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü” Yepyeni bir kadro ile Akyazılı hemşehrilerimizin huzuruna çıkıyoruz. Genel Merkezimizin de talimatları doğrultusunda sahaya indik ve Akyazı’da çalışmalarımızı başlattık. Çalışmalarımıza ziyaretlerle başladık. Kısa sürede çok sayıda Akyazılı ile bir araya geldik ve o bir araya gelişlerde hem kendimizi tanıttık hem de Akyazı için düşüncelerimizi kendileri ile paylaştık. İlçemizi güzelleştirmek, yaşanabilir ve dışarıdan gelen insanların bir daha gelmek isteyeceği bir noktaya getirmek ana hedefimizdir. Akyazı’mız yaylaları, dağları, termal su tesisleri ve sıcakkanlı ve de misafirperver insanları ile çok güzel bir İlçedir. Biz bu güzel İlçemizi daha da güzelleştirmek bir şehir yapmak istiyoruz ve şimdiden kollarımızı sıvadık. Allah’ın izniyle bize görev verilmesi halinde şimdiden hazırladığımız projelerimizi tek tek hayata geçireceğiz. Bize inananları asla mahcup etmeyeceğiz”

Sitemiz yetkilileri de yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler ve ziyaret için teşekkür ettiler.