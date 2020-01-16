KIBRIS GAZİSİNE SON GÖREV

Karapürçek ilçesi Çeşmebaşı Mahallesinde yaşayan 67 yaşındaki Gazisi Yaşar Kargı yapılan askeri törenle toprağa verildi.
Karapürçek ilçesi Çeşmebaşı Mahallesi halkından Ahmet, Rıza ve Cemalettin Kargı’nın Abileri, Kıbrıs gazisi Yaşar Kargı vefat etti.
Gazi Yaşar Kargı’nın Cenazesi bugün Karapürçek ilçesi Çeşmebaşı Mahallesi Caminde öğle namazına müteakip kılınancenaze namazının ardından askeri törenle aile mezarlığında toprağa verildi.
Düzenlenen törene Karapürçek Kaymakamı Mehmet Ali Semiz, Sakarya Merkez Komutanlığından Piyade Albay Mehmet Ekici, Muharip Gaziler Derneği Sakarya Şube Başkanı Erol Demir ve Gaziler, İlçe Emniyet Amiri ve Jandarma Komutanı, Siyasiler, Mahalle Muhtarları , yakınları ile kalabalık cemaat katıldı.