Gazeteci Onur’u dostları yalnız bırakmadı

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Geçirdiği ani rahatsızlık sonrası bir müddettir Sakarya Yenikent hastanesi yoğun bakımında
Bu haber 2020-01-16 18:13:15 eklenmiş ve 78 kez görüntülenmiştir.

 

Geçirdiği ani rahatsızlık sonrası bir müddettir Sakarya Yenikent hastanesi yoğun bakımında tedavi görmekte olan Akyazılı gazeteci Alaattin Onur’un kayınpederi ve Kupuk ailesinin büyüğü Aziz Kupuk (80) hayatını kaybetti. Aziz KupukErenler Bahçeli Camiinde öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Kamışlı Mahallesinde bulunan aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye Sakarya eski Milletvekilleri Ali İnci ve ZihniAçba,CHP eski il başkanı ve BüyükŞehirBelediye Başkan adayı Ecevit Keleş,MHP Akyazı ilçe başkanı Ali Dertli,Akyazı Belediye Başkan yardımcıları Mehmet Çakmak ve Mehmet Öztürk v e Ünal Gündüz, Akyazı Belediyesi Özel Kalem Müdürü Ali Özer, Belediye Meclis üyeleri,Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, Mahalle Muhtarları, Gazeteci dostları, çok sayıda Akyazılı sevenleri ile Kupuk ailesinin yakınları katıldı.
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