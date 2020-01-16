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İNÖNÜ MAHALLESİNDEKİ YANGIN KORKUTTU

Akyazı İnönü Mahallesinde Sebahattin E.ye ait 2 katlı evin çatısında çıkan yangın
Bu haber 2020-01-16 18:08:14 eklenmiş ve 15 kez görüntülenmiştir.

Akyazı İnönü Mahallesinde Sebahattin E.ye ait 2 katlı evin çatısında çıkan yangın İtfaiye tarafından söndürüldü. Akyazı İnönü Mahallesi Yeni Hastane yolunda Sebahattin E.ye ait 2 katı evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden ev sakinleri İtfaiyeye haber verdiler.

Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı İtfaiye gurubu müdahale ederek çıkan yangını kısa sürede söndürdüler.Çıkan yangında evin çatı katı hasar görürken Polis ve İtfaiye çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.

 

 
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