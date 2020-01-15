AKYAZILI MUHTARLARA HİZMET İÇİ EĞİTİM

Akyazı Kaymakamlığı İçişleri Bakanlığının Ekim 2019 ayında yayımladığı genelge gereğince

Bu haber 2020-01-15 21:12:18 eklenmiş ve 27 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Kaymakamlığı İçişleri Bakanlığının Ekim 2019 ayında yayımladığı genelge gereğince Mahalle Muhtarlarıyla bir toplantı yaptı ve toplantıda Muhtarlara hizmet için eğitim verildi. Programla ilgili toplantı Akyazı Öğretmen Evi salonunda yapıldı.

Akyazı Kaymakamı Yakup Güney düzenlenen toplantının İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda yapıldığını bu toplantıda Muhtarlarımızın görevleri, İdari yapı ve işleyişi konularında hizmet içi bilgilendirmeler yapılacağını ve bu tür toplantıların bundan sonrada devam edeceğini söyledi.

Hizmet içi bilgilendirmeden önce düzenlenen toplantıya davet edilen PTT, Türk Telekom, SEDAŞ yetkilileri Muhtarların kendilerine yönelttiği soruları cevaplandırdı ve kendilerinin de Muhtarlardan olan taleplerini belirtti.

Muhtarlar PTT’den olan şikayetlerini şöyle dile getirdiler. Posta dağıtıcıları ellerinde olan resmi evrakları ilgilisine veremediklerinde bize getirip veriyorlar. Bu durum bizde sıkıntı yaratıyor. Bu konu mutlak surette yasal bir çerçeveye oturtulmalı ve tebligat kanununda bir değişikliğe gidilmelidir. Özellikle de posta dağıtıcıları kolay yol olan Muhtara o belgeleri verme yerine evrakları gerçek sahiplerine kendilerinin vermeleri konusunda yönlendirmeler yapılmalıdır.

PTT yetkilileri de resmi evrak konusunda kendilerinin de sıkıntı yaşadıklarını belirterek, bizde evrakı teslimde sıkıntı yaşıyoruz. İlgili evrakı bizden almamak için kimliğini gizliyor. Bizde tanımadığımız için evrakı veremiyoruz. O nedenle elimizde kalan evrakları yine yasa gereği Muhtarlarımıza teslim ediyoruz dediler ve Mahallelerdeki numaralama sisteminde büyük yanlışlar olduğunu ve düzeltilmesi için Muhtarların bu sıkıntıyı ilgili makamlara iletmelerini istediler.

Toplantıya katılan Muhtarlar Telekom’un telefon ve özellikle de internet hizmetlerinde meydana gelen aksamaları ve arızaları zamanında gidermemesinden ve telefon direklerinin eskimesi nedeniyle yıkılma durumuna geldiğini ve bu durumunda hem aksaklıkları hem de tehlikeleri beraberinde getirdiğine şikayet olarak dile getirdiler. Mahalle Muhtarları SEDAŞ’ın çalışmasını takdirle karşıladıklarını söyleyerek yetkililere teşekkür ettiler.

Sıkıntıların dile getirildiği bölümün tamamlanmasının ardından hizmet içi eğitime geçildi. Hizmet içi eğitim Akyazı Meslek Yüksek Okulunda çalışan öğretim görevlisi Yeliz Karadeniz tarafından verildi. Karadeniz Mahalle Muhtarlarına Cumhurbaşkanlığı, Yardımcıları, Bakanlar, Bakan yardımcıları, Danıştay, Sayıştay, Milli Güvenlik Kurulu, Merkez Yönetim v e Merkezi yönetime bağlı olarak çalışmakta olan taşra teşkilatları (Vali, Kaymakam, Belediye Başkanları, Belediye Meclisi Üyeleri ve Muhtarlar) konularında geniş ve aydınlatıcı bilgiler verdi.

Kaymakamlık tarafından düzenlenen ve İlçe Kaymakamı Yakup Güney’in ev sahipliği yaptığı toplantıya bilgilendirme yapan kurum yetkililerinin dışında Jandarma, Emniyet, İlçe Sağlık, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri ile Belediye tarafından Bu toplantı için görevlendirilen Müdür Orhan Benli katıldı. Düz enlenen bu toplantıya uzun zaman sonra ilk kez basın mensupları da davet edildi.