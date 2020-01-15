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AKYAZI TSO - TOBB İLKÖĞRETİM OKULU İNŞAATI SONA YAKLAŞTI

Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Z.Şinasi Bayraktar,
Bu haber 2020-01-15 21:03:38 eklenmiş ve 35 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Z.Şinasi Bayraktar, Meclis Başkanı Muzaffer Başer ve  yüklenici BOR-KA GRANİT MERMER DOĞAL TAŞ MADEN İNŞAAT TAAHHÜT TİC.LTD.ŞTİ Firma sahibi ve yetkilisi Bora Çalış ile birlikte okul inşaatında incelemelerde bulundu.

 Yapılan İnceleme ve fikir alışverişinde ilçe kaymakamı Yakup Güney, ATSO Başkanı Z.Şinasi Bayrakrat yaptığı açıklamada, bitme aşamasına yaklaşmakta olan inşaatın modern bir yapıya sahip olduğu, kullanılan malzemelerin 1.kalite ve uygulanan işçiliğin özveri içerisinde yapıldığını dile getirdi.  İlçe Kaymakamımız Yakup Güney Akyazı’mıza Güzel bir okul kazandırıldığını, yapımı devam eden okulumuz bugün Lise ayarında bir okul olduğu  ve 18 derslik olarak yapılan okulun 26 derslik bir okul olduğunu İlce kaymakamımız Yakup Güney dile getirdi.

Yüklenici firma BOR-KA GRANİT MERMER DOĞAL TAŞ MADEN İNŞAAT TAAHHÜT TİC.LTD.ŞTİ yetkilisi inşaat mühendisi Bora ÇALIŞ sona yaklaşılan okulumuzun modern bir okul inşaatı olduğunu Sakarya ve Akyazı’mızda örnek gösterilebilecek bir okul olduğunu, içerisinde Kütüphane, Müzik odası, Görsel Sanat Atölyesi, Fen Laboratuarı, Beden Eğitimi ve Spor salonu, çok amaçlı toplantı ve müzakere salonu’nun bulunduğunu, bay ve bayan mescidi yer aldığını dile getirdi. İnşaat Mühendisi Bora ÇALIŞ İlçe Kaymakamı Sayın Yakup GÜNEY’e brifing verdi. İnşaatla ilgili olarak yapılması ve aşılması gereken konuların çözümüyle ilgili İl’deki yazışmaların ve bürokrasinin hız kazandırılacağını dile getireren İlçe Kaymakamı Yakup Güney, BOR-KA GRANİT MERMER DOĞAL TAŞ MADEN İNŞAAT TAAHHÜT TİC.LTD.ŞTİ yetkilisi inşaat mühendisi Bora Çalış’a  modern bir okul inşaatı yapmalarından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

 Başkan Bayraktar ,Akyazı’ya  kaliteli ve  modern bir yapıya sahip olacak olan okul inşaatında yaptığımız inceleme ve fikir alışverişinde inşaatın hızlı ve kaliteli bir şekilde yapımına devam edildiğini görmekteyiz. Okulumuzun inşaatı bitme aşamasına yaklaşmıştır. İlçemizin yaşadığı okul sorunu, yapımı devam eden  Akyazı TSO-TOBB ilköğretim okulu  sayesinde  çözüme kavuşacak ve öğrencilerimiz  modern bir okulda eğitim ve öğretim göreceklerdir.

Akyazı Ticaret ve sanayi Odası Başkanı Z.Şinasi Bayraktar inşaatı devam etmekte olan okulumuzun inşaatını yerinde yapılan inceleme ve ziyaretinden dolayı İlçe Kaymakamımız sayın Yakup Güney’e teşekkürlerini dile getirdi ve memnuniyetlerini ifade etti. Yapımı devam eden okulumuz Akyazı’mıza hayırlı uğurlu olmasını dilerim dedi.

 

 
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