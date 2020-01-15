RATED’İN HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERİ

Radyo Televizyon ve İnternet Yayıncılığı Derneği tarafından düzenlenen hizmet içi eğitimin ikincisi

Bu haber 2020-01-15 20:59:26 eklenmiş ve 7 kez görüntülenmiştir.

Radyo Televizyon ve İnternet Yayıncılığı Derneği tarafından düzenlenen hizmet içi eğitimin ikincisi ElaganteCafeRestoran’ta yapıldı. Seminerde Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Saydam basın suçları konusunda seminere katılan basın mensuplarını bilgilendirdi.

Düzenlenen seminer RATED tarafından verilen sabah kahvaltısı ile başladı. Kahvaltı sonrası kürsüye önce RATED başkanı Remzi Adıyaman geldi. Adıyaman, RATED olarak hizmet içi eğitime büyük önem verdiklerini vurguladı ve bugün konuşmacı olarak aramızda bulunan misafirimiz Öğretim Görevlisi Dr. Mehmet Saydam bize meslektaşlarımızın tamamını yakından ilgilendiren ve çok dikkat etmemiz gereken bir husus olan basın suçları hususunda bilgiler verecek ve bu söyleyişi soru cevapla son bulacaktır dedi.

Daha sonra kürsüye düzenlenen eğitim programına misafir olarak katılan Sakarya Baro Başkanı Av. Abdurrahim Burak’ta kısa konuşmasında gazetecilerin dikkat etmeleri gereken hususları anlattı ve yapılan davet için teşekkür etti.

Öğretim Görevlisi Dr. Mehmet Saydam’da bir saati bulan konuşmasında basında neyin suç neyin olmadığı konularında geniş bilgiler verdi ve basın mensuplarına haberi yaparken, yaptığınız haberi yayınlarken dikkat etmeniz gereken önemli hususlar var dedi ve o hususları en ince detaylarına kadar anlattı. Daha sonra Öğretim Görevlisi Dr. Mehmet Saydam gazetecilerin kendisine sorduğu sorulara yanıt verdi.

Hizmet içi eğitimin ikincisi misafir olarak katılan Baro Başkanı Av. Abdurrahim Burak ile konuşmacı olarak katılan Öğretim Görevlisi Dr. Mehmet Saydam’a günün anısına plaket takdimi yapıldıktan sonra çekilen toplu resimle son buldu.

Düzenlenen hizmet içi eğitime Sakarya ve İlçelerinde görev yapan basın mensupları katıldı.