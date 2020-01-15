BU MEVSİMDE ARMUT

Küresel iklim değişikliği birçok hususta değişikliklere yol açarken meyvelerde bu değişikliklerden

Bu haber 2020-01-15 20:58:06 eklenmiş ve 8 kez görüntülenmiştir.

Küresel iklim değişikliği birçok hususta değişikliklere yol açarken meyvelerde bu değişikliklerden etkileniyor. Nitekim Ocak ayının ortalarına gelinmesi nağmen havaların açık ve sıcak gitmesi sonucu olsa gerek Armutlar da ikinci ürünlerini vermeye başladı.

Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Topçu Sırtı Mahallesinde ikamet eden ve mesleği şoförlük olan Enver Gerçek’in bahçesinde bulunan armut ağacı bu yıl ikinci kez meyve verdi. Enver Gerçek armut ağacının ikinci kez meyve vermesini iklim değişikliğine bağlıyorum dedi.