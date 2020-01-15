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CHP’DEN SİTEMİZE ZİYARET

CHP Akyazı İlçe Başkanı Mustafa İyiyazıcı, beraberinde Başkan yardımcısı Mustafa Sağır ve Yönetim Kurulu
Bu haber 2020-01-15 00:24:00 eklenmiş ve 136 kez görüntülenmiştir.

 

CHP Akyazı İlçe Başkanı Mustafa İyiyazıcı, beraberinde Başkan yardımcısı Mustafa Sağır ve Yönetim Kurulu Üyeleri Nurettin kara ve Yusuf Yıldıztaş ile Mithat Kopya olduğu halde Bizim Akyazı İnternet Haber Sitemize  bir nezaket ve teşekkür ziyareti yaptı.

Ziyarette konuşan CHP Akyazı İlçe Başkanı Mustafa İyiyazıcı, iyi düşüncelerle, çok çalışma kaydıyla ve partimizdeki tüm kırgınlıkları ortadan kaldırma düşüncesiyle görev geldik. Mazbatalarımızı alır almaz da bu düşüncelerimizi hayata geçirmek için çalışmalarımızı başlattık. Öncelikli olarak Belediye Başkanımızı, Kamuda çalışan yetkililerimizi,  STK Başkanlarını ve de değerli basınımızı ziyaret ettik etmeye de devam ediyoruz. Daha sonra ve Partimize hizmet etmiş eski başkanlarımızı tek tek ziyaret ettik ve onların görüşlerini aldık ve yapacağımız toplantılarımıza davet edeceğimizi kendilerine söyledik onlarda seve seve toplantılara katılırız cevabı verdiler.  Biz CHP Akyazı teşkilatı olarak partimizdeki tüm kırgınlıkları ortadan kaldırmaya azimli ve kararlıyız. Akyazılı hemşehrilerimiz görev yapacağımız süre içinde bambaşka bir CHP’yi izleyecekler. Kadın Kollarımızı kurduk şimdi sırada Gençlik Kollarımızı kurmak var. Bu işlemi de tamamladıktan ve şehir merkezindeki ziyaretlerimizi de bitirdikten sonra rotamızı Mahallelerimize çevireceğiz ve kısa süreler içinde Mahallerimizi tek tek gezip onlarla görüşüp sorunlarını dinleyeceğiz ve çözüm yollarında kendilerine destek vereceğiz dedi.

CHP İlçe Başkanı İyiyazıcı, Akyazı’da basının çok güçlü olduğunu belirterek, CHP olarak bu güçten parti olarak bizde yararlanmak istiyoruz. Yaptığımız ve yapacağımız tüm çalışmalardan siz değerli basın mensubu dostlarımızı bilgilendireceğiz. Sizin de bizimde amacımızın Akyazı’ya hizmet olduğunu unutmadan birlikte çalışmak istiyoruz dedi ve özellikle de yaptığımız kongremize katıldığınız ve yaptığınız haber için Bizim Akyazı İnternet Sitesine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum dedi.

 

 
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