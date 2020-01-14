AKYAZI TİCARET VE SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISINI YAPTI

Sanayicilere sakin olmaları ve paniklememeleri konusunda tavsiyelerde bulunan Bayraktar, şöyle devam etti:
“Son günlerde dolar kurundaki aşırı dalgalanmalar birçok arkadaşımızı hem sıkıntıya sokuyor hem de panik havası ile işler yapılıyor. Bu atmosferde yapılacak en doğru iş, hangi para biriminde iseniz onda devam etmenizdir. İş yaptığınız para biriminde kalın. Bu tabloyu 1994, 1998 ve 2001 yıllarında da yaşadık. Ani sıçramaların ardından bir durulma olur. Durulmadan sonra da geriye doğru bir dönüş gerçekleşir.”
Başkan Bayraktar, Tarım ve Sanayi üretimlerini birbirine paralel arttırmalıyız. Günübirlik değil uzun vadeli düşünerek planlamamızı yapmalıyız, dedi.
Başkan Bayraktar, Türkiye’nin en önemli, en politik ve en stratejik konumunda bulunan Sakarya bugün tarımı,sanayisi ve turizm ile potansiyeli en yüksek ilidir. Gelişmekte olan ülkelerde tarımsal faaliyetlerin sanayiden bağımsız olarak modern yöntemlerle sürdürülmesi mümkün değildir. Ekonomik gelişme sürecinde tarım ve sanayi sektörleri arasında bir paralellik sağlanamaz ise yalnız başına hiçbir sektör, en azından dünya piyasalarındaki konjonktürlerin karşısında bir anlam ifade edemez. Tarımsal ürünlerin çoğu özellikle buğday, mısır, pancar, patates, domates, fındık gibi adını sayamayacağım bir çok ürün sanayi de işlenmezse sofralarımıza gelemez. Sağlıklı bir tarımsal yapı, sağlıklı bir kent ve sağlıklı bir sanayi yapısını ortaya koymaktadır. Görüldüğü gibi tarım ve sanayi zaten iç içe bulunmaktadır. Ekonomik bütünleşme, pazarın genişleyerek ticaret hacminin artması, üretimde verimliliğin artması, ürünlerin dış piyasadaki rekabet olanaklarının artması, yabancı sermaye yatırımlarının artması ve yeni iş alanlarının açılması gibi birçok avantaj sağlayabilir. Ekonomide bütünleşme kendiliğinden ortaya çıkmamakta, bu sürecin organize edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, tarım sanayi bütünleşmesinde en önemli işlevi tarımsal ticaret , kırsal sanayiler, kooperatifler ve sözleşmeli tarım yöntemleri yerine getirmektedir. Böylelikle tarım, sanayi, hizmetler, bütünleşme, ekonomik gelişme sektörün gelişmesi diğer sektörlerin de gelişmesini zorunlu kılmaktadır. Tarım kesimi sanayi sektörüne hammadde sağlarken, sanayi ürünleri için pazar oluşturur. Ancak tarımın, sanayi sektöründen sağladığı olanaklardan bağımsız olarak gelişmesi mümkün değildir. Tarım ve sanayi sektörleri, birbirini tamamlayan ve karşılıklı etkileşim içinde bulunan sektörlerdir diyen Bayraktar ilimizin tarım sanayi bütünleşmesini Valilik, Büyükşehir, İlçe Belediyeleri Tarım Müdürlükleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, Borsaları, Ziraat Odaları ile birlikte planlamasını bir an evvel yapmalıyız dedi.
Tarım sanayi işbirliğini arttırdıkça yeni yeni sanayi kolları da ilimizde artış gösterecektir. Bunların bazıları,
Tarımsal Mekanizasyon İmalat Sanayi
Gübre Sanayi
Tarımsal İlaç Sanayi
Yem Sanayi
Tohumluk ve Fidan Üretim Sanayi
Gıda Sanayi
İçecek Sanayi