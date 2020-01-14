AKYAZI TİCARET VE SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISINI YAPTI

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıyı Meclis Başkanı Muzaffer Başer

Bu haber 2020-01-14 09:37:51 eklenmiş ve 14 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıyı Meclis Başkanı Muzaffer Başer gündeme dair açıklamalarda bulunduktan sonra, Yönetim Kurulu Başkanı Z.Şinasi Bayraktar’da ticaret, sanayi ve tarım hakkında yapılması gerekenler hakkında bilgiler verdi.

Türkiye’nin yatırımcı çekmeye devam ettiğini ve dış ticarette hızlı pazarlara yakın bir mesafede olmasının önemli bir avantaj olduğunu belirten Başkan Bayraktar, Türkiye’nin geleceğinden hiçbir şüphesinin bulunmadığını söyledi.

Başkan Bayraktar “Ülkemizin geleceğinden hiçbir şüphem yok. Bu ülke yatırımcı çekiyor. Burada yatırım yaptığınız zaman dünyanın her tarafına çok rahatlıkla ulaşabilecek güçtesiniz. Özellikle hızlı ulaşılabilecek pazar dediğimiz yerlere 4-5 saatlik uçuş mesafesindeyiz. Bizim sakin olmamız gerekiyor” dedi.

-HANGİ PARA BİRİMİNDE İŞ YAPIYORSANIZ ONDA KALIN

Sanayicilere sakin olmaları ve paniklememeleri konusunda tavsiyelerde bulunan Bayraktar, şöyle devam etti:

“Son günlerde dolar kurundaki aşırı dalgalanmalar birçok arkadaşımızı hem sıkıntıya sokuyor hem de panik havası ile işler yapılıyor. Bu atmosferde yapılacak en doğru iş, hangi para biriminde iseniz onda devam etmenizdir. İş yaptığınız para biriminde kalın. Bu tabloyu 1994, 1998 ve 2001 yıllarında da yaşadık. Ani sıçramaların ardından bir durulma olur. Durulmadan sonra da geriye doğru bir dönüş gerçekleşir.”

TARIM VE SANAYİ ÜRETİMİNİ BİRLİKTE YAPMALIYIZ

Başkan Bayraktar, Tarım ve Sanayi üretimlerini birbirine paralel arttırmalıyız. Günübirlik değil uzun vadeli düşünerek planlamamızı yapmalıyız, dedi.

Başkan Bayraktar, Türkiye’nin en önemli, en politik ve en stratejik konumunda bulunan Sakarya bugün tarımı,sanayisi ve turizm ile potansiyeli en yüksek ilidir. Gelişmekte olan ülkelerde tarımsal faaliyetlerin sanayiden bağımsız olarak modern yöntemlerle sürdürülmesi mümkün değildir. Ekonomik gelişme sürecinde tarım ve sanayi sektörleri arasında bir paralellik sağlanamaz ise yalnız başına hiçbir sektör, en azından dünya piyasalarındaki konjonktürlerin karşısında bir anlam ifade edemez. Tarımsal ürünlerin çoğu özellikle buğday, mısır, pancar, patates, domates, fındık gibi adını sayamayacağım bir çok ürün sanayi de işlenmezse sofralarımıza gelemez. Sağlıklı bir tarımsal yapı, sağlıklı bir kent ve sağlıklı bir sanayi yapısını ortaya koymaktadır. Görüldüğü gibi tarım ve sanayi zaten iç içe bulunmaktadır. Ekonomik bütünleşme, pazarın genişleyerek ticaret hacminin artması, üretimde verimliliğin artması, ürünlerin dış piyasadaki rekabet olanaklarının artması, yabancı sermaye yatırımlarının artması ve yeni iş alanlarının açılması gibi birçok avantaj sağlayabilir. Ekonomide bütünleşme kendiliğinden ortaya çıkmamakta, bu sürecin organize edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, tarım sanayi bütünleşmesinde en önemli işlevi tarımsal ticaret , kırsal sanayiler, kooperatifler ve sözleşmeli tarım yöntemleri yerine getirmektedir. Böylelikle tarım, sanayi, hizmetler, bütünleşme, ekonomik gelişme sektörün gelişmesi diğer sektörlerin de gelişmesini zorunlu kılmaktadır. Tarım kesimi sanayi sektörüne hammadde sağlarken, sanayi ürünleri için pazar oluşturur. Ancak tarımın, sanayi sektöründen sağladığı olanaklardan bağımsız olarak gelişmesi mümkün değildir. Tarım ve sanayi sektörleri, birbirini tamamlayan ve karşılıklı etkileşim içinde bulunan sektörlerdir diyen Bayraktar ilimizin tarım sanayi bütünleşmesini Valilik, Büyükşehir, İlçe Belediyeleri Tarım Müdürlükleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, Borsaları, Ziraat Odaları ile birlikte planlamasını bir an evvel yapmalıyız dedi.

Tarım sanayi işbirliğini arttırdıkça yeni yeni sanayi kolları da ilimizde artış gösterecektir. Bunların bazıları,

Tarımsal Mekanizasyon İmalat Sanayi

Gübre Sanayi

Tarımsal İlaç Sanayi

Yem Sanayi

Tohumluk ve Fidan Üretim Sanayi

Gıda Sanayi

İçecek Sanayi

YERLİ OTOMOBİL

Başkan Bayraktar Aralık ayının son günlerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Gebze’de yerli otomobilimizin tanıtımı yapıldı. Gördük ki yerli otomobilimiz hakikaten şuan mükemmel bir görünümde ve tüm teknolojiyi üzerinde taşıyor. Buraya kadar her şey çok güzel. Ama buradan sonrası biz Sakaryalıları üzecek bir durum, çünkü Cumhurbaşkanımız Erdoğan, yerli otomobil fabrikasının Bursa Gemlik’te TSK arazisi üzerine yapılacağını belirtti.

Başkan Bayraktar yıllardan beri söylediğim bir şey var. Lobi Faaliyetlerimizi yapmalıyız. Bizler Sakaryalı Sivil Toplum Kuruluşları olarak Lobi Faaliyetlerimizi tam manasıyla yapmış olsaydık, Ankara ayağını faaliyete geçirebilseydik, bu gün beklide Gemlikte değil de Sakarya’da kurulma ihtimali olabilirdi. Sakarya’nın Ankara ayağı kuvvetli, bugün Türkiye’nin en büyük Sivil Toplum Örgütlerinin başlarında Sakaryalılar var. Biz bir türlü bunlardan yararlanamıyoruz. Sakarya’nın geleceğini düşünüyorsak hep birlikte elimizi taşın altına koymalıyız. O fabrika Sakarya da kurulsaydı yan sanayileri ile birlikte ilimize en az 10-15 bin kişilik istihdam sağlayacaktı. Sakarya yerli otomobil sayesinde daha da yaşanır bir il olacaktı. Sanayi sektörü, ekonomimiz gelişecek, vatandaşımızın refah seviyesi artacaktı. Şu anlık Türkiye’nin markası ama ileriki yıllarda dünya markası olacak araçlar sadece Sakarya’da üretilecekti. Demem o ki biz Sakaryalılar olarak çok büyük bir şeyi kaybettik. Umarım buradan bir ders çıkarmış olalım, olalım ki bir daha böyle fırsatların üzerine tüm gücümüzle hep birlikte gidelim, dedi.