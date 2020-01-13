ALAAĞAÇSPOR YİNE BEŞLEDİ

Sakarya 1. Amatör lig A gurubu lideri Alaağaç Spor eksik kadrosuyla kendi evinde çıktığı

Bu haber 2020-01-13 11:34:23 eklenmiş ve 38 kez görüntülenmiştir.

Sakarya 1. Amatör lig A gurubu lideri Alaağaç Spor eksik kadrosuyla kendi evinde çıktığı Akartepe Spor maçını 5-1 gibi farklı bir skorla kazandı

Maça her iki takımda kontrollü oynayın kontra atakla gol bulmaya çalıştı.Genç oyunculardan kurulu Akartepe Bu kontrol ilk yarının son dakikalarında tecrübeli Futbolculardan oluşan fakat geçtiğimiz hafta kırmızı kart cezası alan 4 as oyuncusundan eksik sahaya çıkan Alaağaç Spor ataklarına dönüştü.43.dakikada Bora 45+2 de ise Zafer AlaağaçSpor’u 2-0 öne geçiren golleri attılar. İlk yarı bu skorla bitti.

2. yarıya Alaağaç Spor hızlı başladı 60 dakikada Yavuz ve 69 dakikada Boranın golleriyle maç 4-0 oldu.71 dakikada Akartepe sporlu Yusuf Ali Orta sahadan attığı muhteşem goller durumu 4-1 yaptıktan sonra moral bulup canlansalardaAlaağaç Sporlu Adem’in 83. Dakikada attığı golle engel olamadılar.MaçAlaağaç Spor 5 Akartepe Spor 1 olarak sona erdi.

Alaağaç Spor 5 Akartepe 1

Saha :Kuzuluk Sentetik

Saat :14.00

Alaağaç Spor

Şener*** M.Enes *** Berke** (Yusuf) Yavuz***Zafer*** M. Furkan*** (Emre**) Adem*** Bora***(Ümit**) Coşkun*** Oktay*** Onur***

Ant: Mustafa Demir

Akartepe spor

Ömer Faruk** Erdem**Doğukan** Bahadır**(Ali**) Çağrı** Yusuf İ**(Yusuf E**),Berat Can** Yusuf E** Yusuf A.*** Semih Ç** (Görkay**)Semih A**

Ant: Halis Demirci

Hakemler-Engin Bıçak*** İlker Yavuz*** Abdulkadir Aydın***

Goller Dk.43-69 Bora, Dk.45 Zafer, Dk. 60 Yavuz, Dk.83 Adem (Alaağaç Spor.) Dk.71 Yusuf Ali (Akartepe Spor)