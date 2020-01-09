ŞEHİT YÜZBAŞI HALİL İBRAHİM SERT ANADOLU LİSESİ BADMİNTONDA SAKARYA ŞAMPİYONU

Akyazı Şehit Yüzbaşı Halil İbrahim Sert Anadolu Lisesi dün Sapanca’da yapılan Liseler arası

Bu haber 2020-01-09 09:15:41 eklenmiş ve 77 kez görüntülenmiştir.