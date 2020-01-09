ŞEHİT YÜZBAŞI HALİL İBRAHİM SERT ANADOLU LİSESİ BADMİNTONDA SAKARYA ŞAMPİYONU
Akyazı Şehit Yüzbaşı Halil İbrahim Sert Anadolu Lisesi dün Sapanca’da yapılan Liseler arası
Bu haber 2020-01-09 09:15:41 eklenmiş ve 77 kez görüntülenmiştir.
Akyazı Şehit Yüzbaşı Halil İbrahim Sert Anadolu Lisesi dün Sapanca’da yapılan Liseler arası Badminton yarışmasında Sakarya Şampiyonu oldu.
8 Lisenin katıldığı şampiyonada Yavuz Tütüncü, Okan Akgün. Cemil Mert Cinoğlu ve Volkan Şişman’dan oluşan Badminton takımı rakipleri karşısında büyük bir üstünlük kurarak mutlu sona ulaştılar.
Akyazı Şehit Yüzbaşı Halil İbrahim Sert Anadolu Lisesi Badminton takımı gelecek ay yapılacak bölge yarışmalarında Sakarya’yı temsil edecek.
Takım antrenörü Beden Eğitimi Öğretmeni Metin Özmen öğrencilerimi tebrik ediyorum. Çalışmalarımızı aralıksız sürdürerek yapılacak olan bölge yarışmalarında da ilimizi en iyi şekilde temsil ederek madalyalarla döneceğimize inanıyorum şeklinde konuştu.
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